Ferrari annonce une hausse de 13 % de son bénéfice net sur un an

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La marque italienne de voitures de luxe Ferrari a annoncé mardi un bénéfice net de 431 millions d'euros (482 millions de dollars) au troisième trimestre, en hausse de 13 % sur un an.

L'entreprise a indiqué que son chiffre d'affaires net avait lui aussi augmenté de 7 % sur un an, à 1,896 milliard d'euros, soulignant qu'une hausse des personnalisations de voitures avait contribué à une "croissance financière robuste".

"Notre carnet de commandes s'étend désormais jusqu'en 2028", a déclaré le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, dans un communiqué. "En nous appuyant sur ces bases solides, nous relevons encore nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a-t-il ajouté.

Ferrari a dit s'attendre à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) atteigne au moins 3 milliards d'euros en 2026 — légèrement au-dessus de sa précédente prévision de 2,97 milliards.

L’entreprise a précisé avoir livré 3.368 véhicules entre juillet et septembre de cette année — soit 33 de moins que sur la même période de l'an dernier.

L'action Ferrari cotée à Milan gagnait plus de 4 % vers 14h00 GMT.