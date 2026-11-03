Teva pénalisé par les génériques au 3T, essor des médicaments récents

( AFP / THOMAS COEX )

Le numéro un mondial du médicament générique, le laboratoire israélien Teva a affiché mardi un chiffre d'affaires en recul de 2 % au troisième trimestre, à 4,4 milliards de dollars, pénalisé par la baisse de l'activité des génériques.

Les revenus des génériques, activité historique du groupe, ont continué à fléchir (-3% ), principalement en raison de la baisse des ventes de lénalidomide (une version générique de l'anticancéreux Revlimid), qui a dû faire face à la concurrence aux États-Unis.

A contrario, ses récents médicaments clé, comme Austedo dans le traitement de la maladie de Huntington, l'antimigraineux Ajovy ou encore Uzedy pour traiter la schizophrénie, ont généré collectivement un chiffre d'affaires d'environ 1,1 milliard de dollars, en hausse de 33 % sur un an.

Le laboratoire avait relevé cet été ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 pour chacune de ces marques, anticipant un chiffre d'affaires combiné d'environ 3,7 milliards de dollars.

"Ces excellents résultats confortent les prévisions de chiffre d'affaires revues à la hausse pour 2026 et confirment la volonté de Teva d'orienter son portefeuille vers les médicaments innovants", souligne le groupe coté à New York et à Tel Aviv.

Teva entend notamment tirer parti du lancement récent aux Etats-Unis du médicament Weltruza, une forme injectable à libération prolongée de l'olanzapine développé avec la biotech française Medincell et utilisée dans le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Le laboratoire, qui affiche l'ambition de réaliser "au moins cinq lancements innovants potentiels au cours des cinq prochaines années", a demandé en juin une autorisation de mise sur le marché américain pour l’écopipam, un traitement novateur contre le syndrome de Gilles de la Tourette acquis auprès d’Emalex Biosciences.

Ce trouble neurodéveloppemental chronique se caractérise par des tics moteurs et vocaux involontaires qui débutent dans l’enfance, généralement entre 5 et 10 ans.

Teva poursuit aussi le développement d'un anticorps dans contre la maladie cœliaque, qui se caractérise par une intolérance au gluten. Il prévoit également une nouvelle étape d'essai clinique "d'ici à la fin de l'année" pour ce même anticorps dans le vitiligo, une maladie de peau qui fait apparaître sur la peau des zones dépigmentées.

Côté rentabilité, le bénéfice net a reculé de 46% à 233 millions de dollars, affecté par une augmentation des dépréciations d'actifs et des charges liées à des règlements à l'amiable et à des pertes provisionnées.

Teva prévoit de réaliser dès cette année les deux tiers des quelque 700 millions de dollars d'économies visées d'ici 2027.