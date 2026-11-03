Nouvelle cyberattaque visant des réfrigérateurs : plus de dix pays européens concernés

Des réfrigérateurs vides dans un supermarché Delhaize à la suite d'un incident informatique, à Boortmeerbeek, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, le 2 novembre 2026 ( AFP / Maude BRULARD )

L’Allemagne et la Roumanie ont rejoint la liste des plus de dix pays européens touchés lundi par une cyberattaque présumée ayant visé les réfrigérateurs et congélateurs de plusieurs supermarchés, mettant au jour – trois semaines après une attaque similaire en France - la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire de l’UE.

"Ces incidents montrent, une fois de plus, comment les cyberattaques peuvent perturber les services essentiels et affecter la vie quotidienne des citoyens", a déclaré mardi Thomas Regnier, porte-parole de l’UE, précisant que "plusieurs Etats membres" étaient concernés.

Il s’est toutefois refusé à attribuer une quelconque responsabilité à ces incidents, renvoyant aux enquêtes menées par les diverses autorités nationales européennes.

De l'Irlande à l'Italie en passant par la Suède, le Luxembourg, la Belgique, la Roumanie, l'Estonie, la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Portugal, une nouvelle attaque présumée de pirates informatiques a visé lundi les réfrigérateurs et congélateurs de plusieurs supermarchés, les obligeant à jeter de grandes quantités d'aliments et rappelant la cyberattaque similaire ayant touché la France le 12 octobre.

Cette photographie montre des réfrigérateurs vides dans un supermarché Delhaize à Boortmeerbeek, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, le 2 novembre 2026, à la suite d’un incident informatique ( AFP / Maude BRULARD )

Personne n'a pour l'heure revendiqué l'une ou l'autre de ces vagues d'attaques informatiques.

"Ce ne sont pas des incidents isolés et, bien sûr, nous devons collectivement être résilients et préparés à ce type d’incidents cyber", a estimé le porte-parole de l’UE.

"Tout jeter"

En Italie, où une vingtaine de supermarchés ont été touchés en Sicile ainsi qu’une entreprise de restauration collective en Toscane (centre) et une société d’aliments surgelés en Emilie-Romagne (nord), "l’impact de ces attaques est pour l’instant très limité", a déclaré le gouvernement à l’issue d'une réunion d'urgence convoquée mardi matin.

"Seuls quelques établissements commerciaux ont été touchés, sur les milliers présents sur l’ensemble du territoire national" et "aucun cas de risque pour la santé des citoyens imputable à des phénomènes de décongélation n’a été constaté", a ajouté l’exécutif italien.

Des employés vident les congélateurs des produits surgelés qui doivent être jetés au supermarché ICA Kvantum de Sjoebo en Suède le 2 novembre 2026 ( TT NEWS AGENCY / Johan NILSSON )

Selon ce dernier, la plupart des supermarchés affectés étaient encore "équipés de systèmes de sécurité obsolètes" mais "la majeure partie de la chaîne de distribution est (…) dotée de systèmes de protection à jour, capables de repousser les intrusions malveillantes".

"De nombreux groupes n'ont pas été piratés car ils sont dotés de systèmes de sécurité avancés et à jour", a abondé Giovanni Arena, délégué pour la Sicile de Federdistribuzione, la fédération professionnelle des entreprises de la distribution.

"En passant par les centres d'appels, qui s'occupent du système de télégestion et de surveillance des installations de réfrigération, (les pirates) ont réussi à accéder aux paramètres de contrôle, en modifiant les températures de conservation des aliments", a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse Ansa.

Quatre des 300 supermarchés du groupe Radenza, qui gère les magasins de la marque Coop en Sicile, ont notamment été visés. "Le dégivrage des rayons surgelés a été déclenché, ce qui a fait monter la température, programmée (normalement) à -20 degrés", a expliqué Giuseppe Spadaro, le directeur général du groupe, dans une interview au Corriere della Sera.

"Cela représente plusieurs dizaines de kilos de produits et nous estimons les dégâts à plusieurs milliers d'euros. Nous avons dû tout jeter, les rayons sont vides", a-t-il ajouté.

"Nous ne pensions pas être la cible d'une attaque informatique en tant que supermarchés. Cela montre pourtant à quel point n'importe quel appareil connecté au réseau peut faire l'objet d’une intrusion", a relevé M. Spadaro.

"Semi-amateur"

Quatre supermarchés ont aussi été touchés en Allemagne et six en Roumanie, ont indiqué mardi des responsables et représentants des entreprises concernées.

"Concrètement, ce qui se passe, c’est que des hackers ont appris à exploiter une vulnérabilité dans certains contrôleurs industriels qui gèrent les réfrigérateurs et sont exposés à internet, parce qu’il s’agit de technologies anciennes", a expliqué à l’AFP le patron de la Direction nationale de la cybersécurité (DNSC) roumaine, Dan Cimpean.

"Ils s’y connectent et, pour se divertir, je suppose, ils modifient la température des réfrigérateurs", a-t-il poursuivi, précisant que dans les six magasins touchés en Roumanie, "les équipements de réfrigération (...) sont montés à des températures très élevées".

"Ce type d’attaque n’a été revendiqué par personne ; cela semble semi-amateur. Nous ne soupçonnons en aucun cas qu’il s’agisse d’un acteur étatique", a-t-il complété.

La Belgique fait partie des pays les plus touchés, avec des dizaines de magasins appartenant à plusieurs chaînes d’alimentation signalant des pannes de réfrigération. Le parquet fédéral y a ouvert une enquête.