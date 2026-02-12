Wall Street ouvre sans direction claire, attend l'inflation américaine

Un opérateur à la Bourse de New York, le 26 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, dans l'attente de nouveaux chiffres d'inflation aux Etats-Unis et après un bon rapport sur l'emploi en janvier qui est venu freiner les anticipations de baisse de taux d'intérêt.

Vers 14H50 GMT (15H50 à Paris), le Dow Jones gagnait 0,37%, l'indice Nasdaq reculait de 0,16% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,15%.

"La séance pourrait être mitigée aujourd'hui, avant la publication vendredi du CPI (l'indice des prix à la consommation, ndlr)" pour le mois de janvier, commente auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Ces chiffres permettront aux investisseurs d'affiner leurs attentes quant au rythme de baisses des taux de la Fed qui dispose d'un double mandat: se rapprocher du plein emploi tout en contenant l'inflation.

Un rapport officiel sur le marché du travail publié la veille - et bien meilleur qu'attendu - est déjà venu tempérer les anticipations d'assouplissement monétaire.

"Ce rapport était rassurant pour les perspectives de croissance, mais peut-être moins pour les perspectives de baisse des taux", résume Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Des taux plus bas sont généralement de bon augure pour Wall Street, qui y voit la possibilité de bénéfices d'entreprises plus importants.

Selon l'outil de veille CME FedWatch, le marché se montre plus circonspect sur l'hypothèse d'accueillir une première réduction de l'année dès juin.

En attendant le CPI, la place américaine a digéré jeudi les premières demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis, qui sont ressorties légèrement au-dessus des attentes (+227.000, contre 225.000 escomptées).

Sur le marché obligataire, après s'être tendu jusqu'à 4,20% la veille, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain reprenait son souffle. Il s'établissait à 4,15% vers 14H45 GMT, contre 4,17% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, la saison des résultats touche bientôt à sa fin, note Peter Cardillo.

Le groupe américain de restauration rapide McDonald's (-0,37% à 322,02 dollars) évoluait dans le rouge malgré une accélération de son activité au quatrième trimestre, en particulier aux Etats-Unis. Le groupe a aussi annoncé qu'il prévoyait d'ouvrir davantage de restaurants cette année.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9,7% sur un an, à 7 milliards de dollars, selon un communiqué publié mercredi, contre 6,9 milliards estimés par les analystes.

Le spécialiste des équipements de télécommunications Cisco (-8,51% à 78,26 dollars) chutait, malgré des performances financières meilleures qu'attendu.

"Les prévisions du groupe se sont révélées conformes aux attentes. Mais ce n'est pas suffisant pour une entreprise opérant dans un secteur en pleine croissance", explique Patrick O'Hare.

Le groupe de services pour créateurs d'applications AppLovin (-16,02% à 383,64 dollars) ne profitait pas, lui non plus, de ses résultats financiers meilleurs qu'anticipé par les analystes.

D'autres grands groupes tels qu'Airbnb, Applied Materials ou Moderna doivent encore publier leurs performances financières avant la fin de la semaine.

Nasdaq