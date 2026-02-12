Ubisoft: Net bookings meilleurs que prévu au T3, suite de la réorganisation

Salon du jeu vidéo Paris Games Week (PGW) à Paris

Ubisoft a fait état ‌jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ses réservations ​nettes ("net bookings") au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels, tout en annonçant la suite de sa réorganisation.

Pour le troisième ​trimestre, Ubisoft a enregistré une hausse de 12% des net bookings à 337,7 ​millions d'euros, portés par sa ⁠franchise Assassin’s Creed, contre 301,8 millions d'euros l'année dernière. ‌Cette hausse dépasse les objectifs à 305 millions d'euros annoncés par le groupe en novembre.

Fin janvier, l'éditeur ​de jeux vidéo ‌avait annoncé une réorganisation majeure, comprenant un nouveau ⁠modèle opérationnel structuré autour de cinq Creative Houses et un "ajustement de la taille de l'organisation" impliquant la fermeture de studios ⁠et l'arrêt ‌du développement de plusieurs jeux.

Le groupe a annoncé ⁠jeudi de nouvelles nominations de dirigeants clés des Creative Houses ‌à compter de mars et le lancement des ⁠consultations avec pour réduire ses effectifs de 200 ⁠postes au siège ‌en France.

Ubisoft a confirmé jeudi ses prévisions de net bookings, ​après les avoir abaissé ‌fin janvier, à environ 1,5 milliard d’euros. Le groupe prévoit ainsi en glissement annuel, ​après 1,85 milliard d'euros enregistré en 2024-2025 et un objectif initial de stabilité pour 2025-2025.

Le mois dernier, ⁠l'éditeur de jeux avait également déclaré anticiper une perte opérationnelle d'environ 1 milliard d'euros, dont 650 millions d'euros en raison de l'arrêt du développement de six jeux et du temps supplémentaire alloué au développement de sept autres.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Kate Entringer)