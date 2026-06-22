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Wall Street ouvre en petite hausse, surveille les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran
information fournie par AFP 22/06/2026 à 16:21

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi, les investisseurs guettant les discussions entre Washington et Téhéran, tout en attendant la publication de nouveaux indicateurs macroéconomiques au cours de la semaine.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,49%, l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,32% tandis que l'indice Nasdaq était à l'équilibre (+0,04%).

"Les opérateurs restent attentifs à l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre" au Moyen-Orient, résume David Morrison, de Trade Nation.

Le vice-président des Etats-Unis JD Vance a salué lundi les "bases très solides" jetées par de premiers pourparlers avec Téhéran en Suisse.

Après la signature d'un protocole d'accord la semaine dernière et un démarrage dans le chaos, ces négociations, lancées dimanche, doivent aboutir, sous un délai de 60 jours renouvelables, à un document final.

Mais les marchés restent prudents au lendemain de nouvelles menaces de Donald Trump, enjoignant Téhéran d'empêcher ses alliés au Liban, en référence au Hezbollah, de "causer des problèmes", sans quoi les Etats-Unis reprendraient leurs frappes.

"Cela s'annonce comme une période mouvementée, où les gros titres vont se succéder", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour Adam Sarhan, "les marchés parient tout de même sur la conclusion d'un accord au Moyen-Orient dans un avenir proche".

Les Etats-Unis ont par ailleurs suspendu lundi, jusqu'au 21 août, leurs sanctions visant le pétrole iranien dans le cadre du protocole d'accord signé avec Téhéran.

Les cours du pétrole, déjà orientés à la baisse, ont d'autant plus reculé dans la foulée de l'annonce, ce qui constitue un signal positif pour Wall Street.

En parallèle, la place américaine se prépare à accueillir une série de données économiques, dont l'indice PCE pour le mois de mai - jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed) - jeudi. Les chiffres sont attendus en hausse.

Le même jour, doit être publiée la troisième et dernière estimation du PIB américain au premier trimestre.

"Si nous avons une faible croissance économique associée à une inflation élevée, cela conduira à une +stagflation+", explique Adam Sarhan. "Cela sera préoccupant pour les marchés."

Sur le marché obligataire - fermé vendredi pour cause de jour férié -, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait à 4,50%, contre 4,45% jeudi en clôture.

A la cote, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'affichaient en progression: le mastodonte Nvidia prenait 1,14%, tandis que Micron gagnait 4,23% et AMD, 4,50%.

Le géant de l'aérospatiale SpaceX continuait de chuter (-7,19% à 171,69 dollars), pour la troisième séance consécutive, une semaine à peine après un lancement boursier historique.

"Il s'agit d'un recul normal après la montée en flèche de l'action", avait commenté jeudi Patrick O'Hare.

Le groupe d'Elon Musk a par ailleurs officiellement annoncé le lancement de son émission obligataire, à travers laquelle il souhaite lever 20 milliards de dollars.

L'action de l'agence Getty Images était en orbite (+95,84% à 1,19 dollars) - doublant son prix - après que le groupe a annoncé un partenariat avec le géant de l'IA OpenAI pour lui donner accès à ses archives.

"Cet accord permet d'utiliser le contenu de Getty Images pour l'afficher au sein de ChatGPT (le chatbot d'OpenAI, ndlr), enrichissant ainsi les réponses visuelles", a annoncé l'entreprise dans un communiqué publié dimanche.

Nasdaq

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MICRON TECHNOLOGY
1 177,7800 USD NASDAQ +3,86%
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S&P GLOBAL
404,760 USD NYSE -1,47%
SPACEX
167,7700 USD NASDAQ -9,31%
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