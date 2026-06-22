SpaceX se tourne vers le marché obligataire pour lever des fonds et annonce disposer de 100,8 milliards de dollars de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires aux paragraphes 4 et 5, ainsi que des précisions aux paragraphes 6 et 11) par Harshita Mary Varghese

SPCX.O , la société d’Elon Musk, s’est tournée pour la première fois vers le marché obligataire, profitant de la dynamique post-introduction en bourse qui a propulsé ses réserves de trésorerie au-delà des 100 milliards de dollars, alors que le groupe, actif dans des domaines allant des fusées à l’intelligence artificielle, intensifie ses dépenses.

L'émission d'obligations de lundi intervient quelques jours seulement après l'introduction en bourse de SpaceX, signe de la volonté de l'entreprise de rééquilibrer son bilan en remplaçant son financement relais à court terme par une dette à plus long terme, ce qui peut l'aider à financer une expansion ambitieuse et coûteuse dans les domaines de l'IA et des fusées de nouvelle génération.

Son titre a chuté de 9 % en début de séance, enregistrant ainsi une troisième séance consécutive de baisse.

SpaceX a été cotée au Nasdaq le 12 juin après avoir levé 85,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui en fait l’une desentreprises les plus valorisées au monde.

Musk détient 82 % des droits de vote de SpaceX après l’introduction en bourse.

"Musk conservant le contrôle des droits de vote grâce à une structure à deux catégories d’actions, l’émission d’obligations permet de préserver la participation économique des actionnaires existants sans recourir à une nouvelle émission d’actions", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

"Ce choix de recourir à la dette plutôt qu’à des capitaux propres supplémentaires vise clairement à éviter toute nouvelle dilution de l’actionnariat."

SpaceX a augmenté ses dépenses consacrées à l’infrastructure d’IA et au développement de sa fusée Starship de nouvelle génération, des investissements qui ont pesé sur la rentabilité malgré la forte croissance de son activité d’Internet par satellite Starlink.

Le chiffre d’affaires a progressé de 33 % pour atteindre 18,67 milliards de dollars l’année dernière, bien quela société ait enregistré une perte nette suite à des dépenses importantes et à l’intégration de xAI, la start-up d’intelligence artificielle de Musk.

La société n’a pas divulgué le montant ni les conditions tarifaires de l’émission obligataire proposée. Le produit de cette émission sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, ainsi que pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit relais et couvrir les frais et dépenses associés, a-t-elle précisé.

SpaceX disposait de 15,9 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à la fin du mois de mars, selon son dossier d’introduction en bourse.

Elle a signé un accord de puissance de calcul avec Reflection AI d’une valeur pouvant atteindre 6,3 milliards de dollars pour l’accès aux puces Nvidia GB300 dans le centre de données Colossus 2 de Musk, a rapporté CNBC lundi.

Les agences de notation ont attribué à l’entreprise des notations “investment grade” la semaine dernière , témoignant ainsi de leur confiance dans la stabilité financière de SpaceX alors que celle-ci poursuit ses coûteux projets d’IA .

Moody’s a attribué la note “Baa1” et Fitch la note “BBB+”, indiquant que la dette de SpaceX est considérée comme de qualité “investment grade” et présente un risque de crédit modéré, avec une capacité suffisante pour honorer ses engagements financiers.