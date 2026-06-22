Les Bourses européennes clôturent sans direction claire

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi sans direction claire, livrées aux informations de marché locales en attendant l'évolution des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran.

Tirée par les banques, la cote de Londres a progressé (+0,72%) tout comme Francfort (+0,62%). Plombée par le recule du luxe, Paris a reculé (-0,25%) tout comme Milan (-0,10%).

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