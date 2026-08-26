Eiffage affiche un bénéfice net en hausse au 1er semestre, porté par les travaux

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Eiffage a publié mercredi un bénéfice net en hausse premier semestre, porté par l'activité travaux et confirme ses perspectives 2026 même si la hausse du carburant pèse sur ses concessions autoroutières.

Le groupe français de BTP, d'infrastructures et concessions de transport a vu son bénéfice net gagner 12% sur un an à 342 millions d’euros sur les six premiers mois de l'année, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 2,3% à 12,2 milliards d'euros.

Le carnet de commandes s'inscrit en croissance de 7% sur un an à 31,5 milliards, "en progression dans toutes les branches", indique-t-il.

"Dans les travaux, la performance opérationnelle est solide et la visibilité reste très bonne", a déclaré son PDG Benoît de Ruffray. "Dans les concessions, la performance est affectée par la baisse du trafic autoroutier des véhicules légers compte tenu de la persistance du prix du carburant élevé, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

"Ces résultats au semestre nous permettent de confirmer les perspectives de hausse de l'activité et des résultats pour le groupe en 2026", a-t-il poursuivi.

Dans la branche construction, le chiffre d’affaires progresse de 5,0% à 2,11 milliards d'euros. En France, l'activité est en hausse de 6,9% et "continue de bénéficier de la montée en puissance de plusieurs grands projets et d’une base de comparaison favorable, en particulier en immobilier".

La branche énergie systèmes, stable au premier trimestre, a connu "une nette reprise" au deuxième trimestre (+6,6%). Sur le semestre, l'activité s'affiche en hausse de 4,8% à 3,95 milliards d'euros.

La branche infrastructures est stable avec un chiffre d’affaires de 4,23 milliards d'euros et dans les concessions, il s'effrite de 0,4% à 1,9 milliard d’euros.

Eiffage confirme ses perspectives globales de "croissance d’activité d’une ampleur moindre qu’en 2025 et de nouvelle amélioration du résultat opérationnel courant et du résultat net part du groupe".

Dans les travaux, il anticipe un chiffre d’affaires en légère hausse dans les branches infrastructures et construction et à nouveau en croissance chez Eiffage énergie systèmes mais "d’une ampleur moindre qu’en 2025", ainsi qu'une marge opérationnelle en hausse.

En revanche, dans les concessions, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont attendus désormais en léger repli par rapport à 2025 "compte tenu de la persistance de la baisse du trafic autoroutier dans un contexte de prix des carburants élevés".