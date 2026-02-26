Wall Street ouvre en ordre dispersé, Nvidia ne suscite pas l'enthousiasme

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, l'accueil mitigé des investisseurs pour les résultats et les perspectives de Nvidia pesant sur le Nasdaq, dans un contexte délicat pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 215,01 points, soit 0,43%, à 49,697.16 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grappille 0,01% à 6.946,87 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,20%, soit 45,83 points, à 23.106,24 points.

Le géant des puces Nvidia NVDA.O , baromètre du secteur de l'IA, a anticipé mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le trimestre en cours, à hauteur de 78 milliards de dollars, mais l'action du groupe recule de 2% lors des premières transactions.

Les investisseurs, habitués aux résultats solides du leader du marché des semi-conducteurs pendant 14 trimestres consécutifs, se montrent légèrement déçus par cette publication et par l'absence de rendement pour les actionnaires.

"Les investisseurs se montrent prudents vis-à-vis du secteur de l'IA et de ses implications pour les deux prochaines années, et même si Nvidia a publié des résultats solides, cela n'a pas suffi à les convaincre de faire grimper le cours de l'action", constate Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et boursière chez ClearBridge Investments.

La coqueluche de l'IA n'est pas le seul grand nom du secteur que les investisseurs surveillent ce jeudi. Le fournisseur de logiciels Salesforce CRM.N avance de 1,25% après la publication de ses résultats, très surveillés dans un contexte de craintes concernant la vulnérabilité du secteur face à l'irruption de l'IA.

Outre les résultats, les investisseurs ont appris peu avant l'ouverture que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté moins que prévu, à 212.000, un niveau qui suggère que le marché du travail continue à se stabiliser après avoir traversé une mauvaise passe l'année dernière sur fond d'incertitude liée à la politique commerciale américaine.

Le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), Stephen Miran, connu pour ses critiques à l'égard d'une politique monétaire qu'il juge trop restrictive, a toutefois déclaré jeudi que la banque centrale devrait réduire son taux d'intérêt d'un point de pourcentage cette année, invoquant les risques qui pèsent encore sur le marché du travail.

C'est le double des estimations actuelles, les opérateurs s'attendant à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés à court terme, avec deux baisses de 25 points de base chacune en 2026, dont la première n'est pas prévue avant juillet.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)