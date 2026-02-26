(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur technologique, C3.ai, Trade Desk, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , une progression de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une baisse de 0,02% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a dit mercredi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, misant sur les investissements massifs déployés par les géants technologiques dans l'intelligence artificielle (IA), dont le fabriquant de semiconducteurs est un poids lourd, en dépit d'interrogations des investisseurs sur le bien-fondé de ces dépenses.

L'action progresse de 0,6% dans les échanges en avant-Bourse, les investisseurs se montrant légèrement déçus par la publication et le manque de retour aux actionnaires.

APPLE AAPL.O et MICROSOFT MSFT.O sont également pratiquement inchangés, tout comme la plupart des mégacapitalisations.

* SALESFORCE CRM.N a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires pour son exercice 2027 inférieur aux attentes, signe d'un ralentissement des dépenses en logiciels d'entreprise alors que la société investit massivement dans sa plateforme d'IA pour stimuler la demande.

L'action recule de 4,2% en avant-Bourse.

* SNOWFLAKE SNOW.N a publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieure aux estimations, la demande croissante des entreprises pour les outils d'IA poussant les clients vers sa plateforme d'analyse de données "cloud".

L'action recule de 1,5% en avant-Bourse.

* COGNIZANT CTSH.O - Les craintes que les nouveaux outils d'IA puissent remplacer les grands fournisseurs de services informatiques sont "exagérées", car les clients ont toujours besoin d'aide pour déployer et adapter cette technologie, a déclaré Babak Hodjat, directeur de l'IA chez Cognizant, lors d'un entretien avec Reuters.

* AMAZON AMZN.O - Le projet du groupe américain d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI pourrait dépendre de l'introduction en Bourse de la start-up ou de la réalisation d'une étape importante dans le domaine de l'intelligence artificielle générale (AGI), c'est-à-dire l'IA capable d'effectuer des tâches intellectuelles humaines, a rapporté mercredi The Information, citant des sources proches du dossier.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieure aux estimations, invoquant le déclin de la télévision traditionnelle, tout en anticipant une forte croissance de son activité de streaming grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à la hausse des prix.

* ZOOM COMMUNICATIONS ZM.O a anticipé mercredi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, signalant que la concurrence intense et un contexte de dépenses prudentes pourraient peser sur ses résultats.

* C3.AI I.N plonge de 22,7% après que le fournisseur de logiciels a annoncé des ventes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes. Il a également annoncé son intention de supprimer 26% ses effectifs dans le monde.

* La banque régionale américaine FS BANCORP FSBW.O va racheter PACIFIC WEST BANCORP dans le cadre d'une transaction de 36,4 millions de dollars, ont annoncé mercredi les deux banques dans un communiqué commun.

* TRADE DESK TTD.O chute de 16,9% en avant-Bourse. La société de technologie publicitaire a annoncé un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre inférieur aux attentes, dans un contexte de pression croissante de la part de concurrents plus importants.

