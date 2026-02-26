Les centres de données dopent les résultats de Schneider Electric
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 16:53
Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 11,10 milliards d'euros (contre 10,90 milliards de consensus), en croissance organique de 10,7%. L'Ebitda ajusté annuel s'est établi à 7,52 MdsEUR (contre 7,48 Mds attendus).
Sur l'année, la marge d'Ebita ajusté ressort à 18,7%, en amélioration de 10 points de base et conforme aux attentes, malgré un effet prix net négatif de 179 MEUR lié aux matières premières et aux composants Le résultat net atteint 4,16 MdsEUR inférieur au consensus de 4,552 MdsEUR, et intègre une charge de restructuration de 287 MEUR. Schneider Electric proposera un dividende de 4,2 EUR par action, en hausse de 8%. Le flux de trésorerie disponible ressort à 4, 635 MdsEUR, supérieur aux attentes du marché.
"Nous commençons à voir un déblocage de certains projets de centres de données en Europe, dans des zones où les autorisations et les raccordements électriques ont été obtenus, avec le soutien des gouvernements", a déclaré devant des journalistes la directrice financière de Schneider Electric, Hilary Maxson, qui sera remplacée, à compter du 5 avril, par Nathan Fast, actuellement responsable des relations investisseurs.
Pour 2026, le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% et une progression de 10% à 15% de son Ebita ajusté en organique.
Schneider Electric a par ailleurs indiqué anticiper un impact négatif des effets de change compris entre 850 et 950 millions d'euros sur son chiffre d'affaires 2026.
"Le groupe a signé une fin d'année solide et livré guidance 2026 en ligne mais rassurante", souligne Oddo BHF, à surperformance sur le dossier.
"Les objectifs de chiffre d'affaires 2026 sont en ligne avec les ambitions 2030 et les perspectives de marge correspondent aux anticipations des investisseurs", note pour sa part Jefferies, à l'achat sur le titre.
