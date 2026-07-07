Wall Street ouvre en ordre dispersé, nouvelle vague de vente sur les semi-conducteurs

Le drapeau américain flotte derrière un panneau de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert sans direction claire mardi, pénalisée par un nouveau repli des grands noms des puces, sur fond d'attentisme à la veille de la publication du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - perdait 0,62% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,12%. Seul le Dow Jones évoluait dans le vert (+0,31%).

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