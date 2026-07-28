Wall Street ouvre en ordre dispersé, les semi-conducteurs pèsent sur le Nasdaq

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé mardi, les fabricants de puces pénalisant le ​Nasdaq, tandis que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ​338,59 points, soit 0,65% à 52.548,67 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,03% ​à 7.410,70 points et le Nasdaq Composite ⁠cède 0,44% à 24.821,31 points.

L'industrie des semi-conducteurs reste sous pression, pénalisée ‌une fois de plus par les doutes concernant les capitalisations boursières liées à l'essor de l'IA et par les ​inquiétudes face aux progrès ‌réalisés par la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis ⁠des entreprises occidentales.

Les investisseurs font également preuve de prudence avant la publication des résultats des géants de la technologie Microsoft, Amazon, Meta et Apple ⁠mercredi et jeudi, ‌surtout après les ventes qui ont suivi la semaine dernière ⁠les mises à jour des plans d'investissement ambitieux d'Alphabet et de ‌Tesla.

Micron perd 7,4%, Intel 5,3% et Applied Materials 5,4%, tandis ⁠que les actions cotées aux États-Unis de la société ⁠taïwanaise TSMC et de ‌la société coréenne SK Hynix reculent respectivement de 2,8% et 5,5%.

La Fed ​doit en outre rendre mercredi sa ‌décision sur les taux, dans un contexte de craintes inflationnistes renforcées en raison de l'escalade ​militaire au Moyen-Orient plus tôt ce mois-ci.

Sur le reste des valeurs, Coca-Cola, qui a revu à la hausse ses prévisions annuelles de ⁠chiffre d'affaires et de bénéfice, gagne 5,6%.

Johnson & Johnson progresse quant à lui de 2,4% après avoir annoncé lundi un accord pour régler des dizaines de milliers de plaintes visant son talc pour bébé et d'autres produits soupçonnés de provoquer des cancers ovariens.

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(Rédigé par Diana Mandiá)