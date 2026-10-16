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Albanie: le Premier ministre accuse "des mains étrangères" d'attiser les troubles
information fournie par AFP 16/10/2026 à 17:38

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Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a dénoncé vendredi la présence de "mains étrangères" derrière les manifestations qui visent, selon lui, à entraver le projet d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (UE).

M. Rama a lancé un appel au calme, après de nouveaux affrontements la veille entre la police et des groupes d'individus masqués, qui se sont poursuivis jusqu'aux premières heures de la journée de vendredi.

Des centaines de protestataires ont marché dans la matinée vers le ministère de l'Education, l'un des points névralgiques de la contestation.

Depuis mardi dans les rues de Tirana, des milliers de manifestants demandent la démission de M. Rama, en dénonçant les conditions d'enseignement et les droits d'inscription universitaires.

Le Premier ministre a affirmé vendredi que la protestation n'a "absolument rien à voir avec les difficultés, les problèmes ou les aspirations légitimes de toute personne désirant une vie meilleure".

"Tout cela est l'œuvre de la même main, la main qui a saisi l'opposition albanaise à la gorge, la main qui a brûlé et détruit l'Albanie plus d'une fois", a-t-il dit.

Sans les identifier, il a accusé des "mains étrangères" d'attiser les troubles et de vouloir entraver la candidature de son pays à l'adhésion à l'UE.

"Ce sont des mains étrangères qui ne souhaitent pas que l'Albanie soit en paix", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Jeudi, l'entrée du ministère des Finances a été incendiée et les vitres d'un complexe universitaire ont été brisées.

Au total 160 manifestants ont été arrêtés pour avoir commis des actes de violence jeudi soir, a indiqué la police dans un communiqué.

"Nous ne voulons pas quitter l'Albanie"

Les protestataires ont entassé et incendié des poubelles pour bloquer les rues et ont jeté des pierres sur la police, qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les disperser.

Un manifestant lance un pavé sur des policiers lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Un manifestant lance un pavé sur des policiers lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Un journaliste de l'AFP a également vu des groupes masqués briser des vitrines et piller des magasins.

Depuis mardi, des dizaines de personnes, principalement des représentants des forces de l'ordre, ont été blessées dans les affrontements, d'après les autorités.

Plusieurs dizaines de personnes ont en outre été arrêtées et des bâtiments officiels ont été endommagés.

"Rama démissionne !" et "L'heure de ta fin a sonné !", scandait la foule en colère lors des précédentes manifestations.

"Nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons simplement une vie meilleure pour nos parents et pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas quitter l'Albanie", a déclaré à l'AFP Ledia, une étudiante de 18 ans qui manifestait.

"L'indifférence et l'arrogance du gouvernement depuis le début de notre mouvement sont insupportables et n'ont fait qu'empirer la situation", a-t-elle ajouté.

Un manifestant fait face à des policiers lors d'une manifestation contre le gouvernement à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Un manifestant fait face à des policiers lors d'une manifestation contre le gouvernement à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Les manifestations se sont étendues à plusieurs autres villes, les étudiants organisant des boycotts d'universités.

Cela marque une escalade significative dans les protestations antigouvernementales, qui durent depuis plusieurs mois dans ce pays des Balkans.

Initialement, elles ont été déclenchées par un projet controversé de complexe touristique lié à la famille du président américain, Donald Trump.

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1 commentaire

  • 16:47

    Les mains étrangères ont un nom POUTINE !

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