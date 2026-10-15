On aperçoit l'enseigne « Wall Street » dans le Lower Manhattan, à New York

La Bourse de New York a ouvert en ‌ordre dispersé jeudi, le Nasdaq poursuivant ses fortes pertes de la veille, les inquiétudes liées à l'endettement ​colossal du secteur technologique incitant les investisseurs à se détourner du risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 269,71 points, soit 0,52% à 51.891,19 points, mais le Standard & Poor's 500, plus large, recule ​de 0,45% à 7.683,88 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,29%, à 26.349,65 points, proche de son plus bas niveau depuis un mois.

Les chiffres de ​l'inflation du mois de septembre, publiés mercredi, ont ravivé ⁠les anticipations de nouvelles hausses des coûts d'emprunt par la Réserve fédérale américaine (Fed) et portent ‌un coup dur aux groupes technologiques, qui financent par l'endettement leur course à l'intelligence artificielle (IA).

Cette nouvelle débâcle touche particulièrement l'opérateur de centres de données Coreweave, dont l'action a ​chuté de 15% mercredi et perd ‌encore 6,2% dans les premiers échanges jeudi.

Les titres de ses concurrents Nebius, ⁠Applied Digital et Iren reculent d'entre 7,3% et 9,3%.

Le coût de l'assurance contre les défauts de paiement des géants technologiques américains évolue jeudi à des niveaux record, dans une onde de choc qui touche également ⁠Oracle, Amazon, Alphabet, Meta ‌ou le géants des semi-conducteurs Nvidia.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie en soufre également ⁠et recule de 2,4%, poursuivant sa plus longue série de baisses depuis mai 2025.

"Les investisseurs s'interrogent de ‌plus en plus sur la part de la croissance future déjà intégrée dans les ⁠valorisations, sur le mode de financement de cette expansion et sur le moment ⁠où ces investissements généreront ‌des rendements suffisants", souligne dans une note Charu Chanana, stratège chez Saxo.

L'analyste ajoute que les difficultés chez Coreweave ​montrent que les investisseurs sont de moins en ‌moins disposés à financer la croissance des infrastructures d'IA à n'importe quel prix.

Le contexte global est peu favorable aux valeurs sensibles ​aux taux d'intérêt : les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, selon les données publiées jeudi, ce qui constitue un nouveau ⁠signe que l'inflation s'étend au-delà du secteur de l'énergie.

La flambée des cours de l'essence a ainsi dopé les ventes au détail dans le pays, même si les dépenses dans d'autres secteurs sont restées modérées, montrent également les données.

Les investisseurs se tournent dans ce contexte vers les obligations d'État, jugées plus sûres, ce qui entraîne une forte baisse des rendements.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)