Christine Lagarde pourrait être nommée présidente du Forum de Davos dès novembre-sources

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne
Le Forum économique mondial (WEF) pourrait nommer Christine Lagarde à sa présidence dès novembre, ont déclaré à Reuters quatre sources proches de l'organisation, ce qui impliquerait un départ anticipé de ses fonctions à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).
Le conseil d'administration du Forum, dont fait partie Christine Lagarde elle-même, se réunira le 2 novembre et pourrait l'élire à la présidence, selon ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.
Aucune décision définitive n'a encore été prise, ont-elles précisé.
Selon deux des sources, le conseil d'administration pourrait plutôt profiter de cette réunion pour fixer une date de vote qui permettrait à Christine Lagarde de se présenter en tant que présidente désignée lors de la réunion annuelle du Forum, qui se tient chaque année en janvier à Davos, dans les Alpes suisses, et qui rassemble les principaux dirigeants politiques et économiques du monde entier.
Elles précisent toutefois que la nomination de Christine Lagarde ne peut être considérée comme acquise, tout en soulignant que l'ancienne directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), et ex-ministre française de l'Économie, âgée de 70 ans, bénéficiait d'un large soutien au sein du conseil d'administration.
La BCE n'a pas souhaité faire de commentaire.
Un porte-parole du Forum économique mondial a déclaré que l'organisation ne pouvait confirmer la date de la prochaine réunion de son conseil d'administration, mais que l'objectif était d'en organiser une avant la fin de l'année.
Le mandat de Christine Lagarde à la présidence de la BCE prend normalement fin en octobre 2027.
Christine Lagarde, qui participe cette semaine aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande, a déclaré qu'elle resterait à la tête de la BCE jusqu'à l'année prochaine, sans toutefois s'engager à rester jusqu'à la fin officielle de son mandat.
Un départ anticipé donnerait aux dirigeants de l'Union européenne (UE) l'occasion de choisir son successeur avant l'élection présidentielle française de 2027 et pourrait ouvrir la voie à un accord sur deux autres postes de haut niveau au sein de la banque centrale de la zone euro.
La volonté de Christine Lagarde de laisser la possibilité à Emmanuel Macron de peser sur le choix a été l'un des facteurs qui ont influé sur le calendrier, indique une cinquième source.
Les milieux politiques européens craignent que les négociations ne se compliquent si la cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, venait à être élue à la présidence française en 2027.
Basé à Genève, le conseil d’administration du Forum de Davos est actuellement coprésidé par Larry Fink, directeur général de BlackRock, et André Hoffmann, vice-président de Roche, qui a pris cette fonction après le départ du fondateur Klaus Schwab l'année dernière.
(Avec la contribution de John Revill et Oliver Hirt à Zurich et d'Olivia Le Poidevin à Genève ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)
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