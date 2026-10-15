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Christine Lagarde pourrait être nommée présidente du Forum de Davos dès novembre-sources
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 16:54

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Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

Le Forum économique mondial (WEF) pourrait nommer Christine Lagarde ‌à sa présidence dès novembre, ont déclaré à Reuters quatre sources proches de l'organisation, ce qui impliquerait un départ ​anticipé de ses fonctions à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).

Le conseil d'administration du Forum, dont fait partie Christine Lagarde elle-même, se réunira le 2 novembre et pourrait l'élire à la présidence, selon ces sources, qui se sont exprimées ​sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

Aucune décision définitive n'a encore été prise, ont-elles précisé.

Selon deux des sources, le conseil d'administration pourrait plutôt ​profiter de cette réunion pour fixer une date de ⁠vote qui permettrait à Christine Lagarde de se présenter en tant que présidente désignée lors de la réunion ‌annuelle du Forum, qui se tient chaque année en janvier à Davos, dans les Alpes suisses, et qui rassemble les principaux dirigeants politiques et économiques du monde entier.

Elles précisent toutefois que la ​nomination de Christine Lagarde ne peut être ‌considérée comme acquise, tout en soulignant que l'ancienne directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), ⁠et ex-ministre française de l'Économie, âgée de 70 ans, bénéficiait d'un large soutien au sein du conseil d'administration.

La BCE n'a pas souhaité faire de commentaire.

Un porte-parole du Forum économique mondial a déclaré que l'organisation ne pouvait confirmer la date ⁠de la prochaine réunion de ‌son conseil d'administration, mais que l'objectif était d'en organiser une avant la fin de l'année.

Le mandat ⁠de Christine Lagarde à la présidence de la BCE prend normalement fin en octobre 2027.

Christine Lagarde, qui participe cette ‌semaine aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande, a ⁠déclaré qu'elle resterait à la tête de la BCE jusqu'à l'année prochaine, sans toutefois ⁠s'engager à rester jusqu'à la ‌fin officielle de son mandat.

Un départ anticipé donnerait aux dirigeants de l'Union européenne (UE) l'occasion de choisir son successeur avant l'élection ​présidentielle française de 2027 et pourrait ouvrir la voie à ‌un accord sur deux autres postes de haut niveau au sein de la banque centrale de la zone euro.

La volonté de Christine Lagarde ​de laisser la possibilité à Emmanuel Macron de peser sur le choix a été l'un des facteurs qui ont influé sur le calendrier, indique une cinquième source.

Les milieux politiques européens craignent que les négociations ne se compliquent ⁠si la cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, venait à être élue à la présidence française en 2027.

Basé à Genève, le conseil d’administration du Forum de Davos est actuellement coprésidé par Larry Fink, directeur général de BlackRock, et André Hoffmann, vice-président de Roche, qui a pris cette fonction après le départ du fondateur Klaus Schwab l'année dernière.

(Avec la contribution de John Revill et Oliver Hirt à Zurich et d'Olivia Le Poidevin à Genève ; version française Diana ​Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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7 commentaires

  • 17:33

    Elle ne veut pas être en poste après les élections françaises .C'est judicieux d'anticiper un désastre

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