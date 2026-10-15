Un nouveau pont ouvre entre la Corée du Nord recluse et le puissant voisin chinois

Un nouveau pont routier sur le fleuve Yalu, situé entre la ville nord-coréenne de Sinuiju et Dandong, dans la province chinoise du Liaoning (nord-est), le 11 janvier 2018 ( AFP / Chandan KHANNA )

Les camions ont commencé à circuler jeudi sur un nouveau pont entré en service entre la Chine et la Corée du Nord et renforçant les liens entre l'un des pays les plus reclus au monde et son puissant voisin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Plusieurs poids lourds pavoisés aux couleurs nord-coréennes et décorés de fleurs ont franchi le pont sur le fleuve Yalu pour entrer en Chine sous le regard de centaines de curieux, ont-ils observé du côté chinois dans la ville de Dandong.

D'autres arborant le drapeau chinois se sont engagés en sens inverse sur la structure à quatre voies en béton de 3.026 mètres de long en direction de la Corée du Nord.

"C'est super", dit une femme venue en couple avec leur chien DuoDuo.

"Cela fait 10 ans que ça traînait, ce sera très bon pour le commerce", dit-elle en refusant de divulguer son nom.

L'ouvrage a été achevé en 2014, mais son inauguration a été retardée par différents problèmes, notamment l'absence de routes de raccordement et d'installations douanières côté nord-coréen, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Le pont s'ajoute aux passages existants sur la frontière de quelque 1.400 km de long qui s'étend de la baie de Corée, à l'ouest, à la Russie, à l'est. Mais il se situe sur un important axe de communication.

Il favorisera les échanges économiques et humains entre les deux pays, a dit mercredi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

L'ouverture de ce pont prolonge le renforcement récent des liens physiques entre la Corée du Nord et son voisin et partenaire.

Il est censé offrir une alternative, et à terme remplacer le pont de l'Amitié sino-coréenne à la capacité limitée.

"Coup de fouet" à l'économie

"Les échanges via les ponts sur le fleuve Yalu à Dandong sont restés relativement limités jusqu'à présent, mais une fois le nouveau pont ouvert, des centaines de véhicules pourraient l'emprunter chaque jour", a dit à l'AFP Ahn Chan-il, un chercheur d'origine de nord-coréenne.

Une vue d'ensemble du nouveau pont routier sur le fleuve Yalu, menant à la ville nord-coréenne de Sinuiju, telle qu'aperçue depuis la ville frontalière de Dandong, dans la province chinoise du Liaoning (nord-est), le 30 mai 2018 ( AFP / FRED DUFOUR )

"Ce pont pourrait servir à acheminer d'importants volumes de marchandises et de ressources chinoises vers la Corée du Nord, et donner un coup de fouet considérable à son économie", a-t-il ajouté.

La Chine reste un soutien diplomatique et économique primordial de la Corée du Nord, recluse et soumise à de multiples sanctions de l'ONU, malgré le rapprochement de la Corée du Nord avec la Russie, partenaire mais aussi rival régional de la Chine.

L'ouverture du nouveau pont sur le fleuve Yalu intervient environ un mois après l'inauguration du premier pont routier entre la Corée du Nord et la Russie, un ouvrage salué par Pyongyang comme signalant le renforcement des relations bilatérales.

Le ministère sud-coréen de l'Unification a indiqué à l'AFP que Séoul "sui(vai)t de près" l'ouverture du nouveau pont sur le Yalu.

La compagnie nationale chinoise Air China a repris en mars ses vols directs entre Pékin et Pyongyang après six années d'interruption liée à la fermeture des frontières à cause de la pandémie de Covid-19. Le même mois, les deux pays ont relancé la liaison ferroviaire arrêtée depuis 2020.

La Chine a rouvert entièrement ses frontières en 2023. Mais l'accès à la Corée du Nord, dirigée d'une main de fer depuis trois générations par la dynastie Kim, reste sévèrement restreint.