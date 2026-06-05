 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en ordre dispersé, la "tech" et les données sur l'emploi pèsent
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 15:49

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les ventes se poursuivant dans le secteur de la technologie, tandis que les chiffres solides du marché du travail ont renforcé les anticipations sur une éventuelle hausse des taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI grappille 24,41 points, soit 0,05% à 51.586,34 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,69% à 7.531,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,19% à 26.509,17 points.

Les fabricants de puces sont à nouveau pénalisés vendredi, entre prises de bénéfices et les perspectives de Broadcom

AVGO.O , jugées décevantes, qui pèsent particulièrement sur le S&P et le Nasdaq, les investisseurs se montrant prudents après le rallye provoqué par l'essor de l'IA.

Broadcom perd 4,3% dans les premiers échanges vendredi, après avoir abandonné plus de 12% la veille, tandis que Nvidia

NVDA.O cède 2,2%, Micron MU.O 5,2% et AMD AMD.O 4,8%.

"La dynamique dans les secteurs de l'IA et des semi-conducteurs semble plus fragile", a déclaré Emmanuel Cau, stratège chez Barclays, en évoquant notamment la surconcentration des positions et les importantes introductions en Bourse à venir.

La Bourse subit en outre le contrecoup des anticipations en matière de politique monétaire: l'économie américaine a enregistré en mai un nouveau mois de forte croissance de l'emploi, ce qui offre à la Réserve fédérale (Fed) une plus grande marge de manoeuvre pour se concentrer sur la lutte contre l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient et durcir sa politique monétaire, ce qui fait grimper les rendements obligataires et pèse sur les actions.

Les marchés estiment désormais à 98% la probabilité que la banque centrale relève ses taux d'intérêt de 25 points de base avant la fin de l'année, contre près de 60% avant la publication des données.

L'inflation reste la principale préoccupation de la Fed, les négociations visant à rouvrir le détroit d'Ormuz restant dans l'impasse.

Sur le reste des valeurs, Lululemon LULU.O recule de 8%, la société ayant revu à la baisse jeudi soir sa prévision de bénéfice pour l'année en cours et publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux attentes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42D0G9

(Rédigé par Diana Mandiá)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
490,6600 USD NASDAQ -6,22%
BROADCOM
399,8000 USD NASDAQ -4,56%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 443,25 Pts Index Ex -0,23%
LULULEMON ATHL
115,3900 USD NASDAQ -7,63%
MICRON TECHNOLOGY
939,8900 USD NASDAQ -5,63%
NASDAQ Composite
26 332,51 Pts Index Ex -1,86%
NVIDIA
210,9900 USD NASDAQ -3,51%
S&P 500 INDEX
7 506,33 Pts CBOE -1,03%
USA BENCHMARK 10A
4,521 Rates +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entrée du port de Constanta, en Roumanie, le 18 mai 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Un drone maritime ukrainien explose dans un port roumain sans faire de blessés
    information fournie par AFP 05.06.2026 16:56 

    Un drone maritime ukrainien a explosé vendredi matin dans le port roumain de Constanta sur la mer Noire, s'autodétruisant sans faire de victimes après avoir été dérouté selon Kiev par le brouillage russe vers ce pays membre de l'UE et de l'Otan. Bucarest et l'UE ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: le PIB finalement attendu à +0,7% en 2026 et 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:54 

    L'Italie devrait voir son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,7% tant en 2026 qu'en 2027, au lieu de 0,6% prévu auparavant, selon les dernières prévisions de l'Institut national des statistiques (Istat) publiées vendredi. Cette progression sera "entièrement ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Le marché du travail américain se tient bien, à l'inverse des prix
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:53 

    Les États-Unis connaissent plusieurs mois d'affilée de solides créations d'emplois et un taux de chômage modeste, confirmés vendredi par les données officielles qui enchantent la Maison-Blanche. En mai, 172.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, surprenant ... Lire la suite

  • ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Canada : hausse surprenante des embauches, le taux de chômage de mai en baisse
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:52 

    Le taux de chômage au Canada a baissé à 6,6% en mai grâce à une hausse inattendue des embauches dans plusieurs secteurs, contrastant avec le nombre élevé de pertes d'emplois depuis le début de l'année, selon des données officielles publiées vendredi. L'économie ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 238,68 -0,07%
ABIVAX
89,6 +6,73%
Pétrole Brent
93,84 -1,59%
SOITEC
148,5 -5,11%
2CRSI
49,62 -8,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank