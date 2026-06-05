Marchés: Wall Street recule et les taux grimpent après un rapport sur l'emploi américain meilleur qu'attendu

A la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Les indices boursiers à Wall Street évoluent dans le rouge et les taux d'emprunt américains grimpent vendredi, après un rapport sur l'emploi plus solide qu'attendu en mai aux Etats-Unis, ce qui ravive la crainte d'une hausse des taux de la Réserve fédérale.

A New York, vers 13H50 GMT, dans les premiers échanges après l'ouverture, le Nasdaq chutait de 1,43%. Le S&P 500 perdait 0,90% tandis que le Dow Jones cédait 0,37%.

Les taux d'intérêt à échéance deux ans de la dette américaine, les plus sensibles aux évolutions de la politique monétaire, bondissaient à 4,13%, contre 4,05% la veille. A échéance dix ans, ils grimpaient à 4,52%, contre 4,47% jeudi soir.

Les Etats-Unis viennent de connaître trois mois d'affilée avec de solides créations d'emplois et un taux de chômage modeste, selon des données officielles publiées vendredi. En mai, 172.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées.

C'est nettement plus que les 105.000 anticipés par les investisseurs cités par la plateforme financière Factset. Le chômage est par ailleurs resté stable à 4,3%.

Ce taux demeure "dans une fourchette étroite entre 4,3% et 4,5% depuis juillet 2025", souligne le service statistique du ministère américain du Travail. Ce niveau est considéré comme celui du plein-emploi.

Résultat, "ces chiffres viennent étayer l'argument en faveur d'un abandon de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale américaine (Fed), lors de sa prochaine réunion", relève Neil Wilson, analyste pour Saxo Markets.

Un marché de l'emploi solide est la preuve d'une activité économique qui reste dynamique. Dans ce cas, une banque centrale peut difficilement justifier des taux bas pour soutenir la croissance.

D'autant que la Fed est déjà sous pression pour, au contraire, relever ses taux, en raison de la remontée actuelle de l'inflation provoquée par la flambée du pétrole depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

La prochaine réunion de l'institution monétaire aura lieu les 17 et 18 juin, et sera la première de son nouveau président, Kevin Warsh dont la nomination a été proposée par Donald Trump.

Ce dernier réclame à cor et à cri des baisses de taux depuis plusieurs mois.

Mais ce rapport tend à montrer "un marché du travail qui continue de générer des emplois à un rythme soutenu, peu compatible avec (...) un assouplissement monétaire rapide", selon Florian Ielpo, de Lombard Odier.

L'Europe tente de résister, le pétrole recule

En Europe, les indices tentent de résister à la chute de leurs homologues américains. Vers 13H50 GMT, Paris (+0,02%) était stable, Francfort cédait 0,40% et Londres 0,41%. Milan gagnait encore 0,31%.

Le taux d'intérêt à échéance dix ans de l'emprunt allemand, référence en Europe, atteignait 3,03%, contre 3,02% la veille. L'euro grappillait 0,22% face au dollar, à 1,1585 dollar pour un euro.

Le Vieux continent se concentre sur la détente du marché du pétrole depuis jeudi, avec la perspective d'un accord concernant le Liban, malgré l'opposition du Hezbollah et la poursuite des frappes israéliennes sur le sud du pays.

Vendredi, vers 13H50 GMT, le Brent de la mer du Nord cédait 0,58% à 94,48 dollars le baril, et le WTI américain 1,14% à 91,98 dollars.

Les semi-conducteurs dégustent

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs qui ont flambé ces dernières semaines en raison de l'enthousiasme des investisseurs concernant les investissements dans l'intelligence artificielle, cèdent du terrain dans ce contexte de repli.

En Europe, STMicroelectronics perdait 5,85% à Paris et Infineon 7,83% à Francfort. ASML cédait 2,87% à Amsterdam.

A Wall Street, Micron perdait 4,47% et Intel 5,28%.

Lululemon moins optimiste

Le spécialiste des vêtements de sport plongeait de 9,48% à 113,13 dollars, dans les premiers échanges à Wall Street après avoir revu à la baisse ses prévisions de revenu net pour l'année en cours.