Wall Street lestée par la tech et le bond des coûts d'emprunt

Un opérateur à la Bourse de New York le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue dans le rouge vendredi, plombée par une nouvelle vague de vente dans le secteur des semi-conducteurs et par une forte remontée des taux obligataires après la publication du rapport sur l'emploi américain.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones lâchait 0,15%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique chutait de 1,78% et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,02%.

"On peut affirmer sans se tromper que tous les principaux indices boursiers américains semblent actuellement très surachetés, en particulier le secteur technologique", commente David Morrison, du courtier Trade Nation.

L'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA) a porté Wall Street à des sommets, le Nasdaq ayant ainsi gagné plus de 13% depuis le début d'année.

Les investisseurs cherchent désormais à récupérer une partie de leurs gains.

Les résultats mal accueillis de Broadcom (-3,75%), l'un des géants américains des puces, ont accru la vague de ventes dans ce secteur phare de la place américaine.

Nvidia, première capitalisation mondiale, reculait de 3,01%, AMD tombait de 6,76% tandis qu'Intel cédait 6,61%.

"L'introduction en Bourse de SpaceX prévue la semaine prochaine", qui promet d'être la plus importante de l'histoire, "commence à aspirer une partie de l'oxygène du marché, ce qui aggrave une situation déjà tendue", note aussi David Morrison.

Vendredi, Wall Street se montre aussi crispée par les derniers chiffres du marché du travail aux Etats-Unis.

Le taux de chômage est resté stable à 4,3% le mois dernier, ancré dans ce qui est considéré comme le niveau du plein-emploi.

Et 172.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, le double de ce qui était attendu.

Une bonne surprise, sauf pour les marchés, souligne auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

La banque centrale américaine (Fed) dispose d'un double mandat lui imposant de surveiller à la fois l'état de santé du marché de l'emploi et de ne pas laisser l'inflation augmenter trop rapidement.

"Pour le meilleur ou pour le pire, ce rapport permet à la Fed de se concentrer sur les pressions sur les prix, qui ne semblent ni s'atténuer ni disparaître", relève Steve Sosnick.

En conséquence, les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt en fin d'année pour calmer les prix, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Ce qui fait d'ores et déjà grimper le coût de la dette sur le marché obligataire vendredi.

Vers 14H00 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain bondissait à 4,54% contre 4,47% à la clôture la veille.

Son équivalent à deux ans, plus sensible à la politique monétaire, passait de 4,04% à 4,14%.

Des taux plus hauts sont généralement mal reçus sur le marché boursier car ils sont de nature à tempérer la croissance des bénéfices des entreprises.

Ailleurs à la cote, l'équipementier sportif Lululemon Athletica chutait de 7,69% à 115,31 dollars après avoir abaissé ses prévisions annuelles et déçu les attentes pour le trimestre qui vient de s'écouler.

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