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Abercrombie ouvre un nouveau magasin à SoHo à New York
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 16:04

Abercrombie & Fitch a annoncé l'ouverture de son nouveau magasin à SoHo à New York. Le magasin est situé au 520 Broadway, entre Spring et Broome Streets.

Le magasin présente le premier concept de design " Heritage Meets Modern " d'Abercrombie & Fitch, mêlant narration d'archives et designs actualisés de manière à honorer l'héritage de la marque.

S'étendant sur trois étages, le magasin propose un large assortiment de produits pour hommes et femmes, allant des collections signatures en denim Abercrombie et Office Approved aux produits exclusifs de New York et aux États-Unis disponibles uniquement dans certains sites.

La marque va mettre également en avant une toute première section accessoires, comprenant chaussures, lunettes de soleil, sacs et bien plus encore.

Le deuxième étage comprend également un bar classique d'hôtel new-yorkais.

" Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes au coeur de l'une des destinations shopping les plus emblématiques de New York, dans un lieu qui est au coeur de l'histoire d'Abercrombie & Fitch depuis plus d'un siècle ", a déclaré Melissa Worth, directrice générale des Amériques chez Abercrombie & Fitch.

" New York a toujours été intégrée dans l'histoire de notre marque, et nous pensons sincèrement que ce nouveau magasin est la meilleure expression d'Abercrombie à ce jour, mêlant notre riche histoire à un design moderne qui, nous l'espérons, inspirera chaque client qui franchit nos portes. "

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