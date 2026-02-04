Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre résultats et craintes sur l'IA

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, partagée entre les résultats d'une série d'entreprises telles qu'Eli Lilly et Super Micro ‍Computer, et les difficultés qui persistent dans le secteur des logiciels et de la publicité.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 198,33 points, soit 0,40%, à 49.439,32 points et le Standard & Poor's 500, ‌plus large, grappille 0,07% à 6.922,55 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,23%, soit 53,42 points, à 23.201,77 points.

La saison des résultats bat son plein et monopolise l'attention des investisseurs mercredi.

Eli Lilly grimpe ​de 9,4% après avoir prévu un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026, misant sur une ⁠forte demande pour ses médicaments contre l'obésité.

Les perspectives de Super Micro Computer, qui a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, sont également saluées et ⁠font bondir l'action de plus de ‍12%.

Le titre Advanced Micro Devices plonge en revanche de 12,7%, affecté par ⁠ses prévisions trimestrielles, qui suscitent des inquiétudes quant à la capacité du groupe à concurrencer efficacement Nvidia sur le marché en plein essor de l'IA.

Le géant Alphabet, maison mère de Google, doit publier ses ​résultats mercredi après la cloche et les marchés les examineront attentivement afin de déterminer si les plans d'investissement massifs dans l'IA génèrent des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées du secteur.

Les investisseurs continuent ⁠de s'interroger sur le modèle économique des entreprises spécialisées dans les logiciels et la ​publicité, notamment après le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude ​d'Anthropic, qui automatise des ​tâches dans les domaines juridique, commercial, marketing et de l'analyse de données.

CrowdStrike, Intuit et Adobe reculent de ​2 à près de 5% dans les premiers échanges, ⁠après les lourdes pertes de la veille.

"Toute innovation implique à un moment donné des perturbations, et nous semblons être à un tournant important dans ce domaine pour les entreprises de logiciels et de services informatiques", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

Côté macroéconomique, l'enquête mensuelle du cabinet ‌ADP a montré mercredi que le secteur privé américain avait créé moins d'emplois que prévu en janvier.

Ces chiffres sont généralement publiés en amont du rapport mensuel officiel sur l'emploi du département du Travail, qui ne sera pas prêt vendredi comme prévu initialement, la nouvelle fermeture de l'administration fédérale américaine, bien que de courte durée, ayant perturbé le calendrier du Bureau of Labor Statistics (BLS).

(Rédigé par Diana Mandiá)