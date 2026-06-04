Wall Street ouvre en ordre dispersé, Broadcom pèse sur le secteur des puces

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, les résultats décevants du fabricant de puces Broadcom pesant sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs après un rallye récent des valeurs liées à l'IA.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 476,57 points, soit 0,94%, à 51.163,64 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,37% à 7.526,01 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,08% à 26.564,59 points.

Broadcom AVGO.O plonge de plus de 15% dans les premiers échanges, après avoir maintenu mercredi soir ses perspectives à long terme pour ses puces d'IA, ce qui a déçu les investisseurs, qui voyaient dans les prévisions du géant américain un test à grande échelle pour cette technologie en essor.

D'autres grands fabricants de puces reculent dans son sillage: Qualcomm QCOM.O et Advanced Micro Devices AMD.O reculent de 3% et 6% respectivement, tandis que Micron Technology MU.O et Marvell Technology MRVL.O perdent entre 6% et 7%.

"Broadcom constate que le simple fait d'atteindre, voire de dépasser légèrement, les prévisions ne suffit pas lorsque le marché lui impose des exigences aussi élevées", déclare Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Les investisseurs sont en outre dans l'expectative face à la situation au Moyen-Orient, alors qu'Israël continue de bombarder le sud du Liban malgré l'accord de cessez-le-feu conclu entre les deux pays la veille, et que les efforts en faveur d'une paix durable entre les États-Unis et l'Iran tardent à porter leurs fruits et alimentent les craintes d'inflation.

Dans ce contexte, les opérateurs seront très attentifs aux déclarations de plusieurs responsables de la politique monétaire américaine prévues jeudi, lors de leurs dernières interventions avant la période de silence avant la réunion de la Réserve fédérale (Fed).

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)