Wall Street ouvre en ordre dispersé, Broadcom pèse sur le secteur des puces

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé jeudi, les résultats décevants du fabricant de ​puces Broadcom pesant sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs après un rallye récent des valeurs liées à l'IA.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​gagne 476,57 points, soit 0,94%, à 51.163,64 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, ​recule de 0,37% à 7.526,01 points.

Le Nasdaq ⁠Composite cède 1,08% à 26.564,59 points.

Broadcom plonge de plus de 15% ‌dans les premiers échanges, après avoir maintenu mercredi soir ses perspectives à long terme pour ses puces d'IA, ce ​qui a déçu les ‌investisseurs, qui voyaient dans les prévisions du géant américain ⁠un test à grande échelle pour cette technologie en essor.

D'autres grands fabricants de puces reculent dans son sillage: Qualcomm et Advanced Micro Devices reculent de ⁠3% et 6% ‌respectivement, tandis que Micron Technology et Marvell Technology perdent entre ⁠6% et 7%.

"Broadcom constate que le simple fait d'atteindre, voire de ‌dépasser légèrement, les prévisions ne suffit pas lorsque le marché ⁠lui impose des exigences aussi élevées", déclare Dan Coatsworth, ⁠responsable des marchés chez ‌AJ Bell.

Les investisseurs sont en outre dans l'expectative face à la situation ​au Moyen-Orient, alors qu'Israël continue de ‌bombarder le sud du Liban malgré l'accord de cessez-le-feu conclu entre les deux pays la ​veille, et que les efforts en faveur d'une paix durable entre les États-Unis et l'Iran tardent à porter leurs fruits et alimentent ⁠les craintes d'inflation.

Dans ce contexte, les opérateurs seront très attentifs aux déclarations de plusieurs responsables de la politique monétaire américaine prévues jeudi, lors de leurs dernières interventions avant la période de silence avant la réunion de la Réserve fédérale (Fed).

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Blandine Hénault)