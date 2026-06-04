(Actualisé avec Amazon, 3D Systems, RTX Corp et cours d'avant-Bourse pour CrowdStrike)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,43% pour le Dow Jones

.DJI mais en baisse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,21% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O recule d'environ 12% en avant-Bourse, après avoir publié mercredi soir des résultats inférieurs aux attentes, décevant ainsi les investisseurs qui espéraient une dynamique plus forte grâce à l'essor de l'IA.

L'action Marvell MRVL.O , qui a enregistré de solides gains ces derniers jours, recule d'environ 4% en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a dévoilé jeudi un robot mobile de nouvelle génération doté d'intelligence artificielle (IA), destiné à ses entrepôts et capable de répondre à des commandes vocales, dans le cadre d'un investissement de 10 milliards d'euros dans son réseau logistique européen.

* 3D SYSTEMS DDD.N - Le fabricant d'imprimantes 3D plonge de 14% dans les premiers échanges à la suite de la fixation du prix d'une nouvelle émission de 50 millions de dollars.

Le montant de l'offre a été porté de 40 millions de dollars et le prix fixé avec une décote de 15,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

* INTEL INTC.O - L'entreprise taïwanaise Foxconn 2317.TW a annoncé jeudi un partenariat stratégique avec le groupe américain en vue de développer et de déployer conjointement une infrastructure d'IA de nouvelle génération ainsi que des plateformes informatiques intelligentes.

* CROWDSTRIKE CRWD.O a fait état mercredi d'une hausse de 15% de ses charges d'exploitation au premier trimestre, alors que l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité intensifie ses investissements dans l'IA et le développement de produits.

L'action chute de 10% en préouverture.

* RTX Corp RTX.N - L'action du groupe de défense et d'aérospatial prend 2,4% en avant-Bourse au gré d'un changement de recommandation de Jefferies, avec un relèvement à "acheter" contre "conserver".

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX a officiellement fixé mercredi le prix de son action à 135 dollars dans le cadre de son introduction en Bourse, confirmant ainsi une information publiée

par Reuters.

* META META.O - Le groupe américain a reporté à plusieurs reprises la mise à disposition des développeurs de son API (interface de programmation d'application) pour son nouveau modèle d'IA Muse Spark, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Mardi dernier, aucune date de lancement n'était encore prévue, a précisé le quotidien économique américain.

Meta a par ailleurs accusé l'Australie d'avoir enfreint un accord de libre-échange avec les États-Unis en proposant une nouvelle taxe sur les géants de la technologie qui ne concluent pas d'accords de licence avec les médias locaux.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)