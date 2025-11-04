 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en nette baisse, l'IA suscite des doutes
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:40

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, les investisseurs remettant en question les valorisations élevées des titres technologiques après la récente ascension fulgurante du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 326,14 points, soit 0,69% à 47.010,54 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,14% à 6.773,85 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,57%, soit 374,48 points, à 23.460,24 points.

L'augmentation des dépenses en intelligence artificielle (IA), qui s'est récemment concrétisée par une série d'annonces faites par des acteurs clés tels que Nvidia ou OpenAI, ainsi que par les perspectives des grands groupes technologiques, soulève des questions dans un contexte de valorisations extrêmement élevées.

L'action de Palantir Technologies PLTR.O , coqueluche de l'IA, cède 6,8% dans les premiers échanges, alors même que la société d'analyse de données a dit prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre.

Le titre a bondi de près de 400% au cours de l'année écoulée.

Les grands noms du secteur technologique américain reculent également, Nvidia NVDA.O perdant 2,20%, Alphabet GOOGL.O 1,96% et Amazon.com AMZN.O 1,40%.

Les directeurs généraux de Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N ont pour leur part averti mardi que les marchés d'actions pourraient être en train de se diriger vers une chute, ce qui met en évidence les craintes croissantes d'une bulle spéculative.

"Nous devrions nous réjouir de la possibilité d'une baisse de 10% à 15%, qui ne serait pas due à un effet macroéconomique catastrophique", a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, lors d'une conférence à Hong Kong.

"Les multiples technologiques sont saturés", a pour sa part déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, tout en ajoutant que cela ne s'appliquait pas au marché dans son ensemble.

Le moral des investisseurs est également affecté par les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell jeudi dernier, suivis par ceux d'autres responsables cette semaine, concernant l'évolution appropriée des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

L'absence d'indicateurs macroéoconomiques aux Etats-Unis pour cause du "shutdown",qui est entré mardi dans son 35e jour, n'aide pas non plus, alors que les inquiétudes concernant le marché du travail persistent.

Dans le reste de l'actualité, Uber UBER.N , qui a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation en-dessous des attentes au troisième trimestre, citant des coûts juridiques et réglementaires, cède 8,9%.

Spotify SPOT.N recule de 5,29% après avoir publié ses résultats trimestriels.

Tesla TSLA.O perd 3,86%, pénalisé par le recul des ventes de ses véhicules électriques fabriqués en Chine. Le fonds souverain norvégien a par ailleurs annoncé mardi son intention de s'opposer au gigantesque projet de rémunération d'Elon Musk, lors de l'assemblée générale annuelle du constructeur automobile, prévue jeudi.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3WG0YM

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
279,4700 USD NASDAQ -1,50%
AMAZON.COM
252,3500 USD NASDAQ -0,65%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 173,39 Pts Index Ex -0,34%
GOLDMAN SACHS GR
798,110 USD NYSE +1,58%
MORGAN STANLEY
165,960 USD NYSE +1,39%
NASDAQ Composite
23 550,72 Pts Index Ex -1,19%
NVIDIA
201,4159 USD NASDAQ -2,64%
PALANTIR TECHNOLOGIES
192,8491 USD NASDAQ -3,80%
S&P 500 INDEX
6 801,26 Pts CBOE -0,74%
SPOTIFY TECH
633,510 USD NYSE -1,58%
TESLA
453,4235 USD NASDAQ -3,19%
UBER TECH
93,350 USD NYSE -6,44%
USA BENCHMARK 10A
4,120 Rates +0,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
