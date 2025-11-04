(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Yum Brands, Capri Holdings, Norwegian Cruise Line Holdings)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI , de 1,1% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,51% pour le Nasdaq.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O , l'une des valeurs phares de l'IA, recule de 7,3% en avant-Bourse malgré une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes publiée lundi soir par le groupe technologique américain. Le titre Palantir a cependant plus que doublé depuis le début de l'année grâce à l'adoption rapide de l'IA qui stimule la demande pour ses services d'analyse de données.

Les actions des géants américains de la technologie sont également en baisse dans les échanges en avant-Bourse, avec Nvidia NVDA.O reculant de 2,2%, Alphabet GOOGL.O de 1,8% et Amazon AMZN.O de 1,6%.

* PFIZER PFE.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour le deuxième trimestre consécutif, la forte demande pour son anticoagulant à succès lui ayant permis d'afficher des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre.

* UBER UBER.N recule de plus de 5% en avant-Bourse après avoir anticipé un bénéfice ajusté anticipé pour son quatrième est légèrement inférieur aux estimations.

Le groupe a toutefois fait état mardi des prévisions de réservations brutes supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre, son programme d'adhésion stimulant la demande tant pour les trajets que pour les livraisons à l'approche des fêtes de fin d'année.

* TESLA TSLA.O - Les ventes de véhicules électriques du groupe américain fabriqués en Chine ont chuté de 9,9% en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 61.497 unités, inversant ainsi la hausse de 2,8% enregistrée en septembre, selon les données publiées mardi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

Le

fonds souverain norvégien

, le plus important au monde et septième actionnaire de Tesla, prévoit par ailleurs de voter jeudi contre la proposition du conseil d'administration du constructeur prévoyant d'octroyer à Elon Musk, le directeur général, une rémunération pouvant atteindre 1.000 milliards de dollars. L'action Tesla recule de 2,3% en avant-Bourse.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation des commissions de performance. L'action prend 3,3% en avant-Bourse.

* MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O - L'opérateur hôtelier a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la demande soutenue d'hébergements haut de gamme ayant compensé la faiblesse des ventes dans ses hôtels économiques et à services sélectifs.

* HARLEY-DAVIDSON HOG.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des mesures de réduction des coûts et aux marges élevées générées par ses modèles de tourisme. L'action prend 2% en avant-Bourse.

* SPOTIFY SPOT.N avance de 3,4% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions de bénéfice pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une forte croissance du nombre d'utilisateurs et sur l'effet des hausses de prix pendant la période des fêtes de fin d'année.

* YUM BRANDS YUM.N - La maison mère de KFC prend environ 2% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé mardi étudier des options stratégiques pour sa chaîne Pizza Hut, alors que cette dernière peine à suivre le rythme d'un secteur de la restauration rapide très concurrentiel.

* NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N chute d'environ 10% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes dans un contexte de baisse de la demande dans les croisières.

* STARBUCKS SBUX.O a annoncé qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années.

* CAPRI HOLDINGS CPRI.N grimpe de pratiquement 5% en avant-Bourse. Le groupe a dépassé mardi les attentes sur le chiffre d'affaires trimestriel, à la faveur d'une amélioration de la demande sur ses marques, notamment Michael Kors, alors que son redressement commence à porter ses fruits.

* MARATHON PETROLEUM MPC.N - Le raffineur américain a manqué mardi les estimations concernant son bénéfice ajusté au troisième trimestre, touché par des coûts de maintenance plus élevés. L'action perd 8% en avant-Bourse.

* EATON ETN.N va acquérir l'activité de gestion thermique de Boyd Corporation auprès de Goldman Sachs Asset Management pour 9,5 milliards de dollars. Il s'agit de la quatrième transaction cette année pour la société de gestion de l'énergie, qui cherche à renforcer son segment des centres de données afin de répondre à la forte demande en matière d'intelligence artificielle (IA).

* DELTA AIR LINES DAL.N - L'administration Trump a demandé lundi à une cour d'appel américaine de rejeter la requête de Delta Air Lines et d'Aeromexico visant à suspendre une décision les obligeant à mettre fin à un accord leur permettant de coordonner leurs horaires, leurs tarifs et leurs capacités pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

* AIR LEASE AL.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue et à la hausse des tarifs de location des avions et des moteurs, alors que les retards de production chez Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA limitent les possibilités d'expansion des flottes des compagnies aériennes.

* HIMS AND HERS HEALTH HIMS.N a dépassé lundi les estimations concernant son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à l'élargissement de son offre de soins de santé personnalisés.

* SAREPTA SRPT.O a déclaré lundi que son étude de phase avancée testant deux thérapies géniques ciblées pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne n'avait pas atteint son objectif principal. L'action recule de près de 40%.

* IAC IAC.O a fait état lundi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, en raison d'une baisse du trafic sur ses sites de recherche et de contenu financés par la publicité.

* WILLIAMS COMPANIES WMB.N - L'opérateur américain de pipelines a publié lundi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, touché par les taux d'intérêt élevés et des coûts de maintenance.

* DENNY'S DENN.O a annoncé lundi qu'elle allait être rachetée par un groupe comprenant TriArtisan Capital Advisors, propriétaire de TGI Fridays, dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars, dette comprise.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O a dépassé lundi les estimations de bénéfice trimestriel et a annoncé qu'elle vendrait les actifs non permiens de sa filiale VIPER ENERGY

VNOM.O pour 670 millions de dollars à une filiale de GRP Energy Capital et Warwick Capital Partners.

* VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, grâce à la forte demande pour ses traitements contre la mucoviscidose et aux premières contributions de ses nouveaux médicaments.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O publiera ses résultats mardi après la clôture des marchés.

