Wall Street ouvre en légère hausse, la Fed se réunit avec la guerre en toile de fond

La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mardi, les investisseurs continuant de surveiller de près la situation au Moyen-Orient avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 348,59 points, soit 0,74% à 47.295,00 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,45% à 6.729,80 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,34%, soit 76,14 points, à 22.450,32 points.

Le conflit au Moyen-Orient maintient le détroit d'Ormuz pratiquement fermé, l'appel lancé par le président américain Donald Trump à ses alliés pour qu'ils contribuent à garantir la sécurité de ce passage clé pour le transport du pétrole se heurtant pour l'instant à des refus.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a toutefois déclaré mardi à CNBC que les pétroliers "commencent à passer au compte-gouttes" dans le détroit, répétant la prédiction de l'administration Trump selon laquelle la guerre en Iran durerait des semaines, et non des mois.

Les prix du pétrole ont quelque peu réduit leurs gains après ces déclarations, tout en restant à des niveaux élevés : le Brent LCOc1 avance de 1,73% à 101,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 1,3% à 94,72 dollars.

Les prix de l'énergie seront au coeur de la réunion de deux jours de la Fed, qui débute mardi et au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés.

"Il y a trop de variables en jeu dans une économie normale, et en plus de cela, nous sommes confrontés à ce conflit aux répercussions considérables, ce qui rendra encore plus difficile pour la Fed de discerner des tendances à l'heure actuelle", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Aux valeurs, Delta DAL.N avance de 4,7% après avoir annoncé anticiper un bénéfice pour le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales. Le groupe de transport aérien a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une forte demande, malgré une hausse des prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient.

Uber UBER.N , qui a annoncé son intention de déployer une flotte de robotaxis équipés du logiciel de conduite autonome de Nvidia sur sa plateforme, grimpe de 4%.

Qualcomm QCOM.O prend 3%, le fabricant de puces électroniques ayant annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4050PZ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)