(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteurs du voyage et du pétrole, résultats de Delta, JetBlue Airways, Playboy et Steel Dynamics, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,10%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,16% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a déclaré lundi, lors de sa conférence annuelle des développeurs, que le potentiel de chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle (IA) pourrait atteindre au moins 1.000 milliards de dollars d'ici 2027.

Le directeur général Jensen Huang a également dévoilé un nouveau processeur central et un système d'IA s'appuyant sur la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans les puces électroniques dont Nvidia a acquis la licence en décembre.

L'action est stable dans les échanges en avant-Bourse après un gain de 1,6% lundi. ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et BROADCOM AVGO.O sont indiquées en légère baisse.

* SECTEUR DU VOYAGE ET DES LOISIRS - La guerre des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran est entrée dans sa troisième semaine et aucune issue ne semble se dessiner à court terme, ce qui affecte certains voyagistes et croisiéristes.

CARNIVAL CCL.N perd environ 1% chacun en avant-Bourse.

Tsahal a annoncé mardi avoir tué Gholamreza Soleimani, le chef des bassidjis, la milice paramilitaire des Gardiens de la révolution, ainsi que le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani. L'Iran a de son côté à nouveau ciblé l'Etat hébreu et les Émirats arabes unis, démontrant qu'il dispose toujours de la capacité à lancer des missiles à longue-portée en dépit des vastes bombardements israélo-américains.

* SECTEUR PÉTROLIER - OCCIDENTAL OXY.N et EQT EQT.N sont en hausse chacun d'environ 1% dans le sillage de la montée des cours du pétrole, avec un baril de Brent de la mer du Nord proche des 105 dollars, en progression de 3,5%, alors que le détroit d'Ormuz reste bloqué.

* DELTA DAL.N avance de 3,3% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper un bénéfice pour le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales. Le groupe de transport aérien a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une forte demande, malgré une hausse des prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient.

* JETBLUE AIRWAYS JBLU.O gagne 1,9% en avant-Bourse, le groupe de transport aérien ayant dit prévoir une augmentation de 5% à 7% de ses recettes unitaires au premier trimestre, par rapport à sa prévision précédente d'une croissance stable à 4%, citant une forte demande, tout en mettant en garde contre l'augmentation des coûts du carburant.

* UBER UBER.N - L'action de la société américaine de VTC prend 2,3% en avant-Bourse après avoir annoncé son intention de déployer une flotte de robotaxis équipés du logiciel de conduite autonome de Nvidia sur sa plateforme, en commençant par Los Angeles et San Francisco en 2027, puis en étendant le service à 28 villes à travers le monde d'ici 2028.

* BEYOND MEAT BYND.O - Le producteur américain de substituts de viande à base végétale recule de 6% en avant-Bourse après avoir reporté la publication de son rapport annuel et avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions.

* BOEING BA.N - Le constructeur aéronautique américain a demandé à ses fournisseurs d'évaluer l'impact éventuel sur la production de la guerre au Moyen-Orient, selon un message adressé à ces derniers et consulté par Reuters, alors que le secteur craint qu'une prolongation du conflit ne restreigne encore davantage la production d'avions.

* DELL DELL.N - L'effectif total a été réduit d'environ 10%, soit 11.000 employés, au cours de l'exercice 2026, a annoncé lundi l'entreprise, ce qui indique que le fabricant de serveurs d'IA limite les embauches externes afin de réduire ses coûts.

* WALT DISNEY DIS.N a nommé lundi Debra O'Connell au poste de présidente de Disney Entertainment Television, précisant qu'elle supervisera des marques telles que ABC Entertainment, Disney Branded Television, Hulu Originals et National Geographic Content. Elle occupait jusqu'à récemment le poste de présidente du groupe ABC News.

* TESLA TSLA.O - Le gouvernement américain a annoncé lundi que le constructeur américain de véhicules électriques et la société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS avaient signé un accord d'approvisionnement en vue de la construction d'une usine de fabrication d'accumulateurs lithium-fer-phosphate (LFP) d'une valeur de 4,3 milliards de dollars à Lansing, dans le Michigan. Le lancement de la production est prévu pour 2027.

* PLAYBOY PLBY.O grimpe de 14% dans les transactions hors séance après avoir fait état lundi soir d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par une forte demande pour ses produits, dont les articles la marque de lingerie Honey Birdette.

* STEEL DYNAMICS STLD.O recule d'environ 1% en avant-Bourse. La société prévoit un bénéfice de 2,73 dollars à 2,77 dollars par action pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à la prévision moyenne de Wall Street qui est de 3,24 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* ELI LILLY LLY.N perd 1,5% en avant-Bourse après que HSBC a abaissé sa recommandation à "alléger" contre "conserver".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)