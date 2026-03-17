Ukraine : l'UE va aider à rouvrir l'oléoduc Droujba, espérant que la Hongrie lève son veto à l'octroi d'un prêt à Kiev

Ursula von der Leyen et Antonio Costa à Rijkhoven, en Belgique, le 12 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Hongrie, qui a obtenu avec la Slovaquie une exemption de l'UE pour continuer à acheter du pétrole russe, a mis son veto à un prêt européen de 90 milliards à l'Ukraine, tant que ces livraisons de pétrole n'auront pas repris.

Un pas vers Budapest. L'Union européenne va aider à rouvrir l'oléoduc Droujba acheminant du pétrole russe en Hongrie et en Slovaquie mais endommagé en Ukraine , une condition fixée par Budapest pour lever son veto à l'octroi d'un prêt européen de 90 milliards à Kiev, a annoncé ce mardi 17 mars la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"L'UE a proposé à l'Ukraine un soutien technique et des financements. Les Ukrainiens ont accueilli favorablement et accepté cette offre. Des experts européens sont immédiatement disponibles", a-t-elle fait savoir dans un communiqué signé également par le président du Conseil européen Antonio Costa et accompagné d'une lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky, exprimant son accord. "Nous espérons que l'aide de l'UE pourra ouvrir la voie à la résolution du blocage actuel et garantir la réparation rapide de l’oléoduc", ont souligné ces deux dirigeants européens, dans une lettre adressée au président Zelensky.

Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a dit s'être entretenu avec Antonio Costa et le Premier ministre slovaque Robert Fico, a annoncé que sa position restait inchangée. "Si le président Zelensky veut recevoir son argent de Bruxelles, alors l'oléoduc Droujba doit être rouvert", a-t-il déclaré dans une vidéo sur Facebook, ajoutant "Pas de pétrole, pas d'argent !".

Zelensky accepte l'offre de l'UE

La Hongrie, qui a obtenu avec la Slovaquie une exemption de l'UE pour continuer à acheter du pétrole russe, a mis son veto à ce prêt, indispensable à l'Ukraine pour continuer à financer la guerre, tant que ces livraisons de pétrole n'auront pas repris. De multiples contacts ont été pris entre Bruxelles et Budapest depuis le 27 janvier, lorsque l'oléoduc Droujba (amitié en russe) a été endommagé par des frappes russes, mais en vain. "Nous espérons et nous sommes convaincus que nous pourrons constater des avancées dans ces discussions prochainement. Nous verrons. Idéalement, ce serait avant le Conseil européen", a commenté ce mardi la porte-parole de la Commission européenne Paula Pinho. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se retrouvent jeudi à Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen.

Le président Zelensky a souligné dans sa réponse qu'il acceptait l'offre de l'UE d'"apporter le soutien technique nécessaire ainsi que les financements permettant d'achever les travaux de réparation". Il a toutefois prévenu que ces travaux prendraient au moins un mois et demi. Il avait jusqu'à présent fait la sourde oreille aux demandes de réparation, accusant l'UE de "chantage". "Ils me forcent à rétablir le Droujba", a-t-il déclaré samedi. "J'ai dit à nos amis en Europe que cela s'appelait du chantage".

"Une opération politique"

Le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto avait réagi plus tôt en ironisant sur le message d'Ursula von der Leyen, qui intervient après "50 jours de blocus pétrolier". "Il n'y a absolument aucun problème avec cet oléoduc : il est pleinement opérationnel et prêt à acheminer du pétrole vers la Hongrie dès aujourd’hui. Assez de ce théâtre — rouvrez dès aujourd'hui l'oléoduc Droujba", a-t-il ajouté sur Facebook, dénonçant "une opération politique". En pleine campagne électorale avant le scrutin du 12 avril, Viktor Orban, le meilleur allié dans l'Union européenne de Moscou, accuse l'Ukraine et l'UE de vouloir entraîner son pays dans la guerre contre la Russie.

Budapest et Bratislava bloquent également, pour les mêmes raisons liées à l'oléoduc Droujba, l'adoption officielle de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, entérinées par les autres pays de l'UE.