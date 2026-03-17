Les Bourses européennes clôturent en hausse, les yeux tournés vers les banques centrales

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont de nouveau clôturé en hausse mardi, les yeux davantage tournés vers les prochaines décisions des banques centrales que vers le conflit au Moyen-Orient, dans l'attente d'un probable statu quo sur les taux d'intérêts.
Dans ce contexte, Paris a progressé de 0,49%, Francfort a pris 0,71% et Londres a gagné 0,83%.
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