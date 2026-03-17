Boeing prévoit de rentabiliser sa division d'avions commerciaux en 2027, plus tard que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'évolution du cours de l'action, des commentaires sur le nouvel avion de ligne et la production du 787 dans les paragraphes 6 à 11) par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing BA.N s'attend à ce que sa division d'avions commerciaux dégage un bénéfice en 2027, et non cette année comme prévu précédemment, en raison des coûts plus élevés que prévu de son achat de l'équipementier Spirit AeroSystems, a déclaré mardi son directeur financier, dans un nouveau revers pour le constructeur d'avions américain.

La division des avions commerciaux a perdu 632 millions de dollars en 2025 et 2,1 milliards de dollars en 2024.

La société prévoit d'augmenter la production de son jet populaire 737 MAX d'environ 42 avions par mois à 47 par mois d'ici la fin de l'année et de livrer environ 500 de ces jets cette année, a déclaré le directeur financier Jay Malave lors de la conférence de Bank of America Global Industrials à Londres.

L'avion monocouloir est essentiel au redressement financier de Boeing. Les avionneurs reçoivent la majorité des liquidités de leurs clients lorsqu'ils livrent de nouveaux avions.

Les livraisons du premier trimestre ont été légèrement entravées par la détérioration du câblage sur environ 25 737, mais la résolution du problème n'a nécessité que quelques jours de travail supplémentaires et n'aura pas d'incidence sur les livraisons annuelles, a déclaré M. Malave.

Les actions de Boeing étaient en baisse de 1 % dans les premiers échanges, poursuivant leur chute de 13 % au cours du mois dernier.

M. Malave a déclaré que Boeing ne prévoyait pas de développer un nouvel avion de ligne dans un avenir proche.

Les livraisons de 787 Dreamliner de Boeing au premier trimestre seront légèrement inférieures aux prévisions, passant de 20 à environ 15 exemplaires de ce gros porteur populaire, principalement en raison de retards dans la certification des sièges de classe supérieure, a-t-il déclaré.

"Les sièges haut de gamme ont représenté un défi", a-t-il déclaré. "Il s'agit de certifications très strictes et rigoureuses"

L'avionneur souhaite faire passer la production de 787 de son rythme actuel de huit Dreamliners par mois à dix d'ici à la fin de 2026. La société est en train d'agrandir son usine d'assemblage de 787 à North Charleston, en Caroline du Sud.