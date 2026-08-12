Wall Street ouvre en hausse, soulagée par les derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, soutenue par des données d'inflation conformes aux attentes pour le mois de juillet et par les résultats solides de plusieurs poids lourds de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,32%, l'indice Nasdaq prenait 0,89% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,49%.

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