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Wall Street ouvre en hausse, salue l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz
information fournie par AFP 17/04/2026 à 15:41

La façade de la Bourse de New York, le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La façade de la Bourse de New York, le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, dopée par l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz, qui l'aide à prolonger son rebond entamé cette semaine.

Au lendemain d'un deuxième record d'affilée en clôture, l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 continuaient sur leur lancée, prenant respectivement 0,91% et 0,61%. Le Dow Jones évoluait également en hausse (+1,04%).

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