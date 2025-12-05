Wall Street évolue en hausse, satisfaite de l'inflation américaine pour septembre

Un opérateur à la Bourse de New York, le 3 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

Vers 15H30 GMT, une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones prenait 0,50%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,54% et l'indice Nasdaq gagnait 0,71%.

Les investisseurs ont accueilli positivement l'indice d'inflation PCE pour le mois de septembre, publié à 15H00 GMT et retardé à cause de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis.

A +2,8% sur un an contre +2,7% en août, l'inflation s'éloigne encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%.

Mais l'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) a légèrement ralenti à +2,8% en glissement annuel, contre +2,9% le mois précédent, selon le communiqué du ministère du Commerce.

Surtout, "le marché estime que ces chiffres sont meilleurs que prévu", remarque auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Bien que ces données soient anciennes", il s'agit "du dernier rapport sur l'inflation que le marché recevra avant la décision" de la Fed "la semaine prochaine", note Patrick O'Hare de Briefing.com.

Et pour Sam Stovall, il "conforte l'optimisme des marchés quant à une baisse des taux" de l'institution monétaire.

Les investisseurs attendent toujours massivement une nouvelle réduction des taux d'un quart de point à l'issue de la réunion de la Fed le 10 décembre, ce qui constituerait la troisième détente consécutive.

Un assouplissement monétaire "serait favorable aux actions", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments, car il est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

La place new-yorkaise a aussi gardé un oeil sur l'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur la confiance de consommateurs en décembre, qui est ressortie meilleure qu'escompté (à 53,3 points contre 52 points attendus par le marché).

Cette "légère hausse" laisse penser que les consommateurs pourraient "davantage dépenser pour les fêtes de fin d'année", note M. Stovall.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait légèrement à 4,11%, contre 4,10% à la clôture jeudi.

Au tableau des valeurs, le géant du streaming Netflix était dans le vert (+0,70% à 103,94 dollars) après avoir annoncé vendredi racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery (+3,08% à 25,29 dollars) pour près de 83 milliards de dollars.

Cette acquisition est la plus grosse opération de concentration dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

Paramount Skydance, qui était également en lice pour le rachat de WBD, chutait de 6,24% à 13,89 dollars.

La compagnie aérienne à bas prix Southwest Airlines prenait 3,98% à 37,23 dollars malgré une révision à la baisse de ses performances financières annuelles à cause, entre autres raisons, de l'impact du "shutdown" sur son chiffre d'affaires, mais aussi de la hausse des prix du carburant.

La veille, Alaska Air Group (+3,41% à 48,93 dollars) avait fait un constat similaire.

L'enseigne de lingerie Victoria's Secret s'envolait (+16,89% à 48,59 dollars), profitant de résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre et d'une révision à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Nasdaq