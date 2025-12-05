ETN crypto : des inquiétudes liées au Japon chamboulent à nouveau le marché

CoinShares

Les marchés ont été dominés cette semaine par le Japon. Les investisseurs japonais jouent en effet un rôle clé dans les marchés internationaux via leurs achats d'obligations étrangères et leurs flux couverts contre le risque de change. Or, la tension de la courbe des taux japonais a créé un signal de stress croissant sur un marché qui a longtemps contribué à maintenir les rendements mondiaux sous pression.

Pour les actifs numériques, cette évolution est importante car la hausse des rendements américains est souvent perçue comme un phénomène strictement lié à la politique budgétaire des États-Unis. Or le contexte est plus nuancé : les marchés actions et obligataires américains ont profité pendant des années d'entrées de capitaux japonais régulières. Si une partie de ces flux était rapatriée, la liquidité mondiale se contracterait. Le bitcoin a déjà reflété cette prudence en baissant avec les actifs risqués, mais un stress durable sur les dettes souveraines pourrait, à terme, renforcer son rôle de valeur alternative.

Des données d'emploi américaines plus faibles pèsent aussi sur le risque

Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi ont surpris négativement : -32 000 créations d'emploi contre +10 000 attendues. Cela soutient la probabilité d'une baisse de taux en décembre, mais les conditions financières restent tendues.

Les inquiétudes sur Tether reviennent, sans signal systémique

Des doutes sur la solvabilité de Tether ont refait surface. À ce stade, les données disponibles ne pointent pas vers un risque systémique : l'émetteur indique plus de 181 milliards de dollars de réserves pour environ 174,45 milliards de passifs, soit un excédent proche de 6,8 milliards. Tether affirme également avoir généré plus de 10 milliards de dollars de profits depuis le début de l'année, notamment grâce aux intérêts sur ses réserves.

Les entreprises “trésorerie crypto” continuent de se réajuster

Le segment des sociétés de type trésorerie crypto (comme Strategy ou Capital B) poursuit son ajustement après la forte correction de 2025. Les entreprises dont l'activité opérationnelle est limitée et dont la trésorerie est très exposée aux tokens se retrouvent sous pression, parfois en dessous de la valeur de leurs actifs. Certaines choisissent d'émettre de nouvelles actions, d'autres pourraient privilégier des rachats ou vendre une partie des tokens. À long terme, le marché devrait favoriser les acteurs disposant de revenus identifiables et d'une stratégie de trésorerie plus disciplinée, dans un contexte où la dilution devient moins tolérée.

Des flux toujours incertains

Les flux de fonds restent volatils. Ils sont positifs d'environ 725 millions de dollars depuis le début de la semaine, mais la séance d'hier (jeudi 4 décembre) a connu de légères sorties, en lien avec une petite baisse des anticipations de baisse de taux en décembre.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.