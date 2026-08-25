Wall Street ouvre en hausse, profite du recul du brut et des taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait en hausse mardi, aidée par la détente des prix du pétrole et des taux obligataires, à la veille des résultats très attendus du géant des puces Nvidia.

Vers 14H10 GMT, l'indice Nasdaq prenait 0,51%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,24% et le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,07%).

"Les cours du pétrole sont à nouveau en nette baisse aujourd'hui, suite à l'annonce hier de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran", remarquent les analystes de Briefing.com.

D'après les analystes, cette chute peut être attribuable à des prises de bénéfices, après l'augmentation des prix des dernières semaines.

Ce repli des cours du brut allège quelque peu les pressions inflationnistes, redonnant un peu d'air aux actions et entraînant dans leur sillage les taux obligataires.

Le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se détendait autour de 4,66% contre 4,70% la veille en clôture.

Le rendement à 30 ans reculait à 5,19% contre 5,23%.

Pour David Morrison, du courtier Trade Nation, "les répercussions de l'annonce faite la semaine dernière par le Trésor américain d'un doublement de ses achats d'obligations d'État à long terme, continuent aussi de se faire sentir."

La progression du jour pourrait aussi refléter "l'anticipation de résultats supérieurs aux attentes pour Nvidia (...) le groupe devrait à nouveau afficher une très forte croissance", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste chez CFRA.

La première capitalisation mondiale, considérée comme le thermomètre de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA), doit publier son bilan financier mercredi après la clôture de la place américaine.

"On s'attend à de bonnes nouvelles, mais c'est le cas de tout le monde", observe Mark Malek, de Siebert. "Autrement dit, de simples bonnes nouvelles ne suffisent plus, et le moindre faux pas ou malentendu mercredi pourrait poser un sérieux problème", prévient-il.

En attendant, Nvidia prenait 2,78% mardi, à 214,28 dollars.

Le reste du secteur des puces était bien orienté, après avoir été boudé la veille (Micron +2,43%, AMD +4,59%, Intel +2,98%).

Les investisseurs attendent aussi le coup d'envoi du rendez-vous annuel des banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats‑Unis.

Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale, y prononcera son premier discours, scruté pour tout indice sur la trajectoire monétaire de l'institution.

Mais alors que le patron de la Fed entretient volontairement le flou, les opérateurs pourraient rester sur leur faim, prévient Sam Stovall.

Avant cela, Wall Street accueillera mercredi l'indice PCE pour le mois de juillet, jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine.

A la cote, le spécialiste d'articles de sport Dick's Sporting Goods (-24,16% à 136 dollars) dégringolait, pâtissant de performances trimestrielles en deçà des attentes.

Le groupe a aussi revu à la baisse les prévisions du distributeur de chaussures de sport Foot Locker, racheté en 2025.

L'entreprise de biotechnologie Kura Oncology s'octroyait 7,62% à 13,35 dollars après l'achat de 100.000 actions ordinaires par son patron, pour un montant de plus de 1,20 million de dollars, selon des informations de presse.

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