Wall Street ouvre en hausse, portée par l'accord USA-Iran

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, après que Washington et Téhéran ont conclu un accord-cadre visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné une forte baisse des cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 598,43 points, soit 1,17%, à 51.800,69 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,34% à 7.530,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 2,18%, soit 563,71 points, à 26.452,56 points.

Les États-Unis et l'Iran ont déclaré avoir conclu un accord cadre en vue de mettre fin à leur conflit qui dure depuis fin février et dont les répercussions ont entraîné une flambée des cours de l'énergie et avec elles des craintes inflationnistes à travers le monde.

Dans le sillage des Bourses asiatiques et européennes, Wall Street accueille avec enthousiasme cette annonce, alors que l'accord doit être signé vendredi.

Le protocole prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en brut. L'annonce d'un tel accord pèse sur les cours du pétrole, qui chutent de 5% et reviennent vers les 80 dollars le baril.

"L'espoir est qu'avec une certaine accalmie de l'inflation (...) à un moment donné, la Réserve fédérale puisse être en mesure de baisser ses taux d'intérêt", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Les opérateurs s'attendent toutefois à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintienne ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, à l'issue de la première réunion de politique monétaire du nouveau président Kevin Warsh, mardi et mercredi.

Les marchés ont néanmoins abaissé leurs prévisions concernant une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, les ramenant à 70% contre pleinement escomptées la semaine dernière, selon les données de LSEG.

Aux valeurs, le secteur aérien s'envole avec la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz qui devrait apaiser les craintes liées aux prix et aux réserves en carburant, United Airlines UAL.O décollant de 7,5% et Americain Airlines AAL.O de 5,7%.

À l'inverse, les valeurs pétrolières chutent, Exxon Mobil

XOM.N perdant 6% et Chevron CVX.N reculant de 4,9%.

SpaceX SPCX.O gagne près de 5%, après une introduction en Bourse record vendredi.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42N0O1

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|