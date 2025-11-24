Wall Street ouvre en hausse, parie sur une nouvelle baisse des taux

Des opérateurs à la Bourse de New York le 21 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre, à l'entame d'une semaine tronquée par un jour férié.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones avançait de 0,15%, l'indice Nasdaq prenait 0,94% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,56%.

