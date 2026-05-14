Wall Street ouvre en hausse, Nvidia grimpe à un niveau record

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse jeudi, les investisseurs analysant une série de données économiques qui constituent un signe supplémentaire d'inflation, tandis que Nvidia atteint un record et que les investisseurs suivent de près le sommet sino-américain à Pékin.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 373,47 points, soit 0,75%, à 50.066,67 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse 0,27% à 7.464,68 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,15%, soit 40,44 points, à 26.442,79 points.

Le rallye soutenu des valeurs technologiques, en particulier chez les fabricants de puces, a permis aux indices américains d'enregistrer des records successifs ces derniers jours, malgré les inquiétudes persistantes liées au conflit au Moyen-Orient.

Nvidia NVDA.O grimpe de 3% pour atteindre un record, après que Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acquérir la H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante du groupe américain.

"C'est l'euphorie autour de l'IA, des technologies et, en particulier, des valeurs du secteur des semi-conducteurs, et tout cela se produit alors que l'attention est manifestement tournée vers les États-Unis et la Chine, à l'heure où Trump rencontre Xi Jinping", a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché chez City Index.

Le président chinois a assuré jeudi à son homologue américain Donald Trump que les discussions commerciales avançaient lors de l'ouverture d'un sommet de deux jours entre les deux pays, tandis que le compte rendu américain des discussions a mis en avant la volonté des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, fermé de facto depuis fin février.

La situation géopolitique constitue en effet une toile de fond préoccupante pour l'économie mondiale, y compris l'américaine.

Les prix à l'importation aux États-Unis ont bondi beaucoup plus que prévu en avril, le coût des carburants enregistrant sa plus forte hausse en quatre ans, ce qui constitue un signe supplémentaire que la guerre en Iran est en train de raviver l'inflation et pourrait déclencher un resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale (Fed).

Les ventes au détail ont pour leur part progressé en avril, mais cette hausse est en partie due à l'effet de l'inflation provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

"La hausse des dépenses dans les stations-service explique près de la moitié de la progression des ventes au détail sur le mois d'avril", note Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM, ajoutant que le rapport suggère que la consommation des ménages continue d'être poussive mais résiliente.

Les nouvelles données de jeudi interviennent après celles relatives aux prix à la consommation et aux prix à la production plus tôt cette semaine, qui ont également révélé une forte hausse des pressions inflationnistes et pesé sur le moral des investisseurs.

Sur le reste des valeurs, Cisco CSCO.O grimpe de 16% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et annoncé son intention de supprimer près de 4.000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à réorienter ses investissements vers l'intelligence artificielle (IA) et les secteurs de croissance associés.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)