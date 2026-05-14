Ukraine: huit morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur Kiev

Des voitures calcinées devant un immeuble résidentiel endommagé par des frappes de drones et de missiles russes à Kiev, le 14 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Le bilan des bombardements massifs russes qui ont frappé Kiev dans la nuit s'est alourdi jeudi à huit morts et 45 blessés, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

La Russie a lancé 675 drones et 56 missiles, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, affirmant en avoir abattu respectivement 652 et 41 -- une vague d'attaques aériennes parmi les plus importantes de ces dernières semaines, 48 heures après la fin d'une trêve de trois jours.

La capitale, Kiev, la plus durement touchée, va observer une journée de deuil vendredi, a annoncé son maire, Vitali Klitschko.

Les alliés de l'Ukraine ont promptement dénoncé cette nouvelle attaque, le président français Emmanuel Macron y voyant la preuve de la "faiblesse" de Moscou, qui "ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression".

La Russie "se moque ouvertement" des efforts diplomatiques pour ramener la paix en Ukraine, a pour sa part dénoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Juraj Blanar, a lui condamné une "escalade" réduisant les chances d'un "dialogue pacifique". La veille, la Slovaquie avait fermé ses postes-frontières avec l'Ukraine pour des raisons de sécurité, alors que l'Ukraine avait été visée mercredi par une autre attaque massive russe, tuant six personnes à travers le pays.

Les pourparlers entre Kiev et Moscou, sous médiation américaine, sont en suspens depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février. Les seules avancées concrètes des négociations précédentes sont des échanges de prisonniers.

Le président Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à l'invasion russe lancée en février 2022.

"Au total, depuis minuit hier, la Russie a utilisé plus de 1.560 drones contre nos villes et nos communautés. Ce ne sont certainement pas là les agissements de ceux qui pensent que la guerre touche à sa fin", a-t-il écrit dans un précédent message jeudi.

- "les gens hurlaient" -

Un peu plus tôt dans la journée, un véhicule de l'ONU a été frappé par des drones explosifs russes dans le sud du pays, sans faire de blessés, selon M. Zelensky.

"Les Russes ne pouvaient ignorer quel véhicule ils visaient", a-t-il dénoncé.

À Kiev, un drone russe a touché un immeuble résidentiel de neuf étages, dont "une partie a été complètement détruite", selon le dirigeant ukrainien.

Des secouristes transportent le corps d'une victime dans les décombres d'un immeuble résidentiel touché par des frappes de drones et de missiles russes à Kiev, le 14 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Des dégâts ont été recensés sur plus de "vingt sites à travers la ville", dont des infrastructures civiles, a-t-il précisé dans un communiqué.

"Tout était en feu. Les gens hurlaient... Les gens criaient", a témoigné auprès de l'AFP Andriï, un habitant de la capitale, la chemise tachée de sang.

Alors que les secours tentaient d'évacuer une victime coincée sous les décombres, une femme s'est écriée en larmes: "C'est sûrement Macha", a rapporté un journaliste de l'AFP sur place.

Des secouristes évacuent une personne blessée dans des frappes de drones et de missiles russes sur un immeuble résidentiel à Kiev, le 14 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, le corps d'une enfant de 12 ans a été retiré des décombres d'un immeuble résidentiel. "Les opérations de recherche et de secours se poursuivent", a-t-il dit.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de violentes explosions une grande partie de la nuit et observé les systèmes de défense antiaérienne entrer en action au-dessus de la ville.

Un haut responsable de la présidence ukrainienne a estimé auprès de l'AFP que cette nouvelle attaque massive coïncide avec les discussions jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping lors de leur sommet en Chine.

Des secouristes dans les décombres d'un immeuble résidentiel touché par des frappes de drones et de missiles russes sur un immeuble résidentiel à Kiev, le 14 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

C'est "une démonstration à l'occasion des discussions (de Donald) Trump en Chine", a indiqué, sous couvert d'anonymat, cette source.

Volodymyr Zelensky avait appelé mercredi les deux dirigeants à discuter des moyens de mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine.

Après une trêve de samedi à lundi, annoncée par Donald Trump quelques heures avant les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie, les attaques quotidiennes russes sur les villes ukrainiennes ont repris aussitôt.

Le cessez-le-feu a été entaché par des accusations de violations de part et d'autre mais il n'a été marqué par aucune offensive d'ampleur.