Les Bourses mondiales dans le vert, optimistes quant à la rencontre Xi-Trump

Des courtiers sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les Bourses mondiales évoluent dans le vert jeudi, portées par l'optimisme des investisseurs autour de la rencontre au sommet à Pékin entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, qui pourrait aboutir à la conclusion d'accords, notamment dans la tech.

En Europe, vers 14H10 GMT, Paris prenait 0,82%, Francfort 1,19% et Milan 0,98%. Londres gagnait seulement 0,16%, l'attention étant focalisée sur la situation politique du Royaume-Uni après la démission du ministre de la Santé qui renforce la menace sur l'avenir politique du Premier ministre Keir Starmer.

Sur le Vieux Continent, la séance est calme, dans la mesure où le jour de l'Ascension est férié dans plusieurs pays.

A Wall Street, dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,61%, le Nasdaq gagnait 0,45% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,46%.

- La tech, moteur des marchés d'actions -

"L'argument en faveur de la résilience des actions repose sur le fait que la croissance des bénéfices portée par l'IA (l'intelligence artificielle) continue de dépasser le coût du capital", la publication des résultats du premier trimestre des grands noms du secteurs ravivant ainsi l'intérêt des investisseurs pour la tech, selon Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com.

En parallèle, la visite du président Trump en Chine suscite des espoirs sur la conclusion d'accords entre les deux puissances.

La venue du patron de Nvidia, Jensen Huang, présent dans la délégation de M. Trump, a même été "interprétée par le marché comme un signal positif pour l'accès futur aux puces d'IA et la flexibilité des exportations" entre les deux pays, a observé Stephen Innes, gérant de SPI Asset Management.

Pékin et Washington se sont livrés en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions planétaires, qui s'est traduite par des restrictions à l'exportation des terres rares de la part de Pékin et de certaines puces électroniques de Nvidia de la part des Etats-Unis.

Les titres du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, qui avaient déjà bondi la veille sur toutes les places financières, continuent de monter jeudi.

Infineon prenait 4,15% à Francfort. STMicroelectronics (+4,64%) à Paris et ASML à Amsterdam (+3,12%) étaient aussi orientés à la hausse.

M. Xi a promis jeudi à Pékin au groupe de chefs d'entreprise américains accompagnant M. Trump que la porte de son pays sur le monde "continuera de s'ouvrir toujours plus grand", selon un média d'Etat.

- Le pétrole stable -

Ce sommet fait aussi espérer de potentielles avancées pour la résolution du conflit au Moyen-Orient, alors que Pékin a plusieurs fois déclaré être en faveur d'une solution diplomatique.

Les cours du pétrole se stabilisent au-dessus des 100 dollars le baril. Vers 14H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence en Europe, atteignait 105,63 dollars (-0,30%). Le baril de WTI nord-américain cédait 0,18% à 100,84 dollars.

- Les marchés britanniques dans l'expectative -

Le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, pressenti comme concurrent de M. Starmer à la direction du parti travailliste et à Downing Street, a annoncé jeudi sa démission du gouvernement.

"La livre sterling a reculé à l'annonce de la nouvelle (...) avant de revenir à son niveau initial environ 30 minutes plus tard", a noté Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

Vers 14H10 GMT, la devise britannique perdait 0,12% face au billet vert, à 1,3505 dollar pour une livre.

La pression sur M. Starmer est montée d'un cran en début de semaine lorsque quatre secrétaires d'Etat ont démissionné de son gouvernement et que 86 députés de son parti - sur un total de 403 - l'ont appelé à la démission.

Dans ce contexte, "le marché obligataire britannique reste remarquablement stable", a souligné Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Vers 14H10 GMT, le rendement de la dette britannique à échéance dix ans reculait à 5,01%, contre 5,06% la veille en clôture, s'éloignant ainsi d'un sommet depuis 2008 atteint mardi.

Les dernières données économiques britanniques ont en effet "apaisé certaines craintes concernant la solidité de l'économie britannique et sa résilience face à une flambée des prix de l'énergie", a expliqué Mme Brooks.

L'économie britannique a progressé de 0,6% au premier trimestre, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office national des statistiques (ONS), un rythme solide offrant une bouffée d'air au gouvernement.