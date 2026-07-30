Wall Street ouvre en hausse, Microsoft rassure sur l'IA

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs évaluant une série de données économiques, dont l'inflation et le PIB, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, apaisent les craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 330,66 points, soit 0,64%, à 51.924,80 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 67,06 points, soit 0,92%, à 7.383,21 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 375,43 points, soit 1,54%, à 24.818,38 points.

Dans les statistiques du jour, la première estimation du PIB américain montre un net ralentissement de l'économie au deuxième trimestre, à 1,5% en rythme annualisé, dans un contexte d'aggravation du déficit commercial.

L'accélération des dépenses de consommation et la vigueur des investissements des entreprises dans l'IA suggèrent toutefois que la demande intérieure reste solide.

S'agissant de l'inflation, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont comme prévu ralenti leur progression sur un an en juin, à 3,7% après +4,1% en mai.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage montrent, quant à elles, une hausse à 197.000 la semaine dernière après 188.000 la semaine précédente. La statistique est cependant volatile, ce qui ne suscite guère l'inquiétude.

Ces indicateurs sont publiés au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a laissé inchangé l'objectif des taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, malgré une inflation toujours élevée et supérieure à l'objectif visé depuis cinq ans.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, s'est toutefois engagé à juguler l'inflation, sans donner cependant la moindre indication sur les mesures que devrait prendre la banque centrale. Cette absence de précisions provoque des tensions dans le compartiment obligataire où le rendement des Treasuries à 30 ans US30YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau en 19 ans, à 5,239%. Les maturités à dix ans et à deux ans sont également en forte hausse.

Malgré la poussée des rendements obligataires, les marchés actions restent bien orientés, soutenus par de solides résultats d'entreprises, à l'image de Microsoft MSFT.O qui bondit de 11,57%. L'essor de sa division "cloud" et ses perspectives de dépenses d'investissement modérées alimentent l'optimisme des investisseurs.

Meta META.O , en revanche, s'effondre de 9,6%, les dépenses liées à l'IA pesant sur son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre. Les informations faisant état de flux de trésorerie négatifs publiées la semaine dernière par Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché récemment une vague de ventes sur les titres liés à l'IA et ce mouvement semble se poursuivre.

Le marché attend désormais les résultats de deux autres mastodontes, Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O , après la clôture de Wall Street.

Dans le reste des valeurs du jour, la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O grimpe de près de 5% tandis que Starbucks SBUX.O avance de 3,70% après le relèvement respectif de leurs prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Au chapitre fusions-acquisitions, MarketAxess Holdings

MKTX.O s'envole de près de 30% après l'annonce par Intercontinental Exchange ICE.N de son intention d'acquérir la société pour 5,7 milliards de dollars.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre à ce stade. Parmi celles-ci, 85,2% ont dépassé les prévisions de bénéfices des analystes, selon les données de LSEG, contre un taux moyen habituel de 68%.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Shashwat Chauhan à Bangalore)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|