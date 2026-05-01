Wall Street ouvre en hausse, les résultats trimestriels bien accueillis

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les résultats des entreprises l'emportant sur l'incertitude géopolitique au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 150,77 points, soit 0,30% à 49.802,91 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,35% à 7.234,35 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,36%, soit 89,39 points, à 24.981,71 points.

Les trois indices viennent de clôturer un mois d'avril très solide, le S&P 500 et le Nasdaq signant leurs plus fortes hausses mensuelles depuis 2020, malgré une situation toujours instable au Moyen-Orient qui maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Les investisseurs se sont montrés convaincus par les résultats des entreprises, y compris une grande partie des géants américains de la technologie, qui étaient dans le collimateur dans un contexte de doutes quant aux dépenses colossales consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Apple AAPL.O , qui a publié jeudi des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes, gagne 3,9% dans les premiers échanges.

Estee Lauder EL , qui a annoncé vendredi anticiper une forte croissance organique de ses ventes annuelles, prend 4,67%. Le géant américain des cosmétiques a également annoncé son intention de supprimer jusqu'à 3.000 emplois supplémentaires dans le cadre de l'accélération d'un vaste plan de restructuration.

Les géants pétroliers Exxon XOM.N et Chevron CVX.N , qui ont publié leurs résultats trimestriels vendredi avant l'ouverture de la Bourse, évoluent en légère baisse dans les premiers échanges.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)