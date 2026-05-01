Cuba: marche du 1er-Mai pour "défendre la patrie" face aux Etats-Unis

Rassemblement, à l'appel du pouvoir cubain, devant l'ambassade américaine le 1er mai 2026 à La Havane ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Cuba a organisé vendredi un défilé du 1er-Mai d'ampleur face à l'ambassade des Etats-Unis à La Havane, pour "défendre la patrie" et dénoncer les menaces d'aggression militaire de son voisin dans un climat de forte tension avec Washington.

Au premier rang se trouvait le dirigeant révolutionnaire Raul Castro, 94 ans, au côté du président cubain Miguel Diaz-Canel qui avait appelé sur X les Cubains à se mobiliser "contre le blocus génocidaire et les grossières menaces impériales" des Etats-Unis à l'encontre de l'île communiste.

Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington, qui ne cache pas son souhait de voir un changement de régime à La Havane, impose depuis janvier à Cuba un blocus pétrolier, n'ayant autorisé depuis lors l'arrivée que d'un seul pétrolier russe.

Les deux pays sont cependant en pourparlers. Des discussions ont notamment eu lieu le 10 avril à La Havane à un haut niveau diplomatique. A cette occasion, un responsable américain s'est aussi entretenu avec Raul Guillermo Rodriguez Castro, le petit-fils de Raul Castro, également présent au défilé du 1er-Mai.

Sous le mot d'ordre "la patrie, on la défend", le pouvoir avait convoqué des employés d'entreprises d'Etat, fonctionnaires, membres du Parti communiste cubain (PCC, unique) à converger dès l'aube vers une esplanade située sur la promenade côtière du Malecon, face à l'ambassade américaine, et baptisée "tribune anti-impérialiste".

Le pouvoir a revendiqué plusieurs centaines de milliers de participants.

Déjà secouée par une profonde crise économique sous l'effet conjugué du renforcement des sanctions américaines sous le premier mandat de Donald Trump (2017-2021), des faiblesses structurelles de son économie centralisée et d'une réforme monétaire ratée, l'île de 9,6 millions d'habitants a vu son activité quasiment paralysée depuis fin janvier.

"Face à l’immensité des restrictions qui cherchent à nous étouffer et à nous faire capituler devant des menaces irrationnelles de guerre et de mort, ce 1er mai confirme que nous (...) resistons !", a lancé à la tribune le dirigeant du syndicat des travailleurs de Cuba, Osnay Miguel Colina.

"La réponse du peuple a été forte, juste devant l’ambassade des États-Unis", s'est réjouie auprès de l'AFP Lidice Guridis, une employée de 42 ans.

Pendant le rassemblement, le pouvoir a affirmé avoir collecté ces dernières semaines plus de 6 millions de signatures de Cubains "pour la patrie et pour la paix", dont une compilation a été remise à Raul Castro et au président Diaz-Canel.

Des opposants mettent toutefois en doute les conditions de collecte de certaines signatures.

Des milliers de Cubains se sont aussi rassemblés dans les principales villes du pays, selon des images diffusées par la télévision d'Etat.