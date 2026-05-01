États-Unis: L'activité manufacturière stable en avril, les coûts des intrants grimpent

Entreprise manufacturière à South Bend
L'activité du secteur manufacturier américain est restée stable en avril, mais les délais de livraison par les fournisseurs se sont détériorés en raison du blocus du détroit d'Ormuz, entraînant une flambée des prix des matières premières et d'autres intrants.
L'indice ISM manufacturier s'est maintenu à 52,7 en avril, un niveau proche de son plus haut niveau depuis quatre ans et supérieur au seuil de 50 — qui indique une expansion — pour le quatrième mois consécutif.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une progression de l'indice à 53.
L'activité du secteur a été stimulée par une augmentation des nouvelles commandes, probablement due à la précipitation des entreprises pour éviter les pénuries et la flambée des prix provoquées par la guerre en Iran.
L'indice des nouvelles commandes a grimpé à 54,1 le mois dernier, contre 53,5 en mars.
L'indice relatif aux délais de livraison des fournisseurs a pour sa part progressé à 60,6, contre 58,9 en mars. Un indice supérieur à 50 indique des délais de livraison plus longs.
L'indicateur des prix payés a quant à lui grimpé à 84,6 en avril, son plus haut niveau depuis avril 2022, contre 78,3 en mars.
Le carnet de commandes a de nouveau diminué le mois dernier, tandis que la baisse des exportations s'est poursuivie. En conséquence, l'emploi dans le secteur manufacturier a reculé pour le quinzième mois consécutif.
Environ 85.000 emplois ont été supprimés dans le secteur manufacturier depuis janvier 2025.
(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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