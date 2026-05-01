États-Unis: L'activité manufacturière stable en avril, les coûts des intrants grimpent

Entreprise manufacturière à South Bend

L'activité du secteur ‌manufacturier américain est restée stable en avril, mais les délais ​de livraison par les fournisseurs se sont détériorés en raison du blocus du détroit d'Ormuz, entraînant une flambée des prix ​des matières premières et d'autres intrants.

L'indice ISM manufacturier s'est maintenu à 52,7 en ​avril, un niveau proche de son ⁠plus haut niveau depuis quatre ans et supérieur au ‌seuil de 50 — qui indique une expansion — pour le quatrième mois consécutif.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient ​une progression de ‌l'indice à 53.

L'activité du secteur a été stimulée ⁠par une augmentation des nouvelles commandes, probablement due à la précipitation des entreprises pour éviter les pénuries et la flambée ⁠des prix provoquées ‌par la guerre en Iran.

L'indice des nouvelles commandes ⁠a grimpé à 54,1 le mois dernier, contre 53,5 ‌en mars.

L'indice relatif aux délais de livraison des fournisseurs ⁠a pour sa part progressé à 60,6, contre ⁠58,9 en mars. ‌Un indice supérieur à 50 indique des délais de livraison ​plus longs.

L'indicateur des prix payés ‌a quant à lui grimpé à 84,6 en avril, son plus haut niveau ​depuis avril 2022, contre 78,3 en mars.

Le carnet de commandes a de nouveau diminué le mois dernier, tandis ⁠que la baisse des exportations s'est poursuivie. En conséquence, l'emploi dans le secteur manufacturier a reculé pour le quinzième mois consécutif.

Environ 85.000 emplois ont été supprimés dans le secteur manufacturier depuis janvier 2025.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)