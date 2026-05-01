(Actualisé avec contrats à terme, secteur de l'IA)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O avance de 3% en avant Bourse après avoir publié des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes de Wall Street, profitant de l'engouement des consommateurs pour un nouveau modèle MacBook, tandis que les ventes d'iPhone ont été limitées par des contraintes d'approvisionnement.

* EXXON MOBIL XOM.N a dépassé les attentes sur son bénéfice ajusté du premier trimestre vendredi, mais le bénéfice non ajusté de la major pétrolière américaine a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans, en raison des perturbations liées à la guerre en Iran.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* CHEVRON CVX.N a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté trimestriel au-dessus des attentes, la hausse des prix du pétrole sur fond de tensions au Moyen-Orient ayant soutenu son activité amont.

L'action gagne 1,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* ESTEE LAUDER EL.N a annoncé vendredi anticiper une forte croissance organique de ses ventes annuelles après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, signe que le redressement du groupe commence à porter ses fruits, ce qui a fait bondir son titre de près de 12% avant l’ouverture de la Bourse de New York.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de Tesla ont continué de remonter en France, au Danemark et aux Pays-Bas en avril, montrent les données publiées vendredi, mais ses concurrents chinois en pleine expansion, tels que BYD 002594.SZ, n'ont cessé de lui grignoter des parts de marché.

* MODERNA MRNA.O a dépassé vendredi les attentes sur son chiffre d'affaires au premier trimestre, porté par les ventes de son vaccin contre la COVID-19, ce qui a entraîné une hausse de près de 5% du titre du laboratoire américain en avant-Bourse à Wall Street.

* SECTEUR DE L'IA - Le Pentagone a annoncé vendredi avoir conclu des accords avec sept entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) en vue de déployer leurs technologies de pointe sur les réseaux classifiés du département de la Défense, dans le cadre de ses efforts visant à diversifier l'éventail des entreprises du secteur travaillant pour l'armée.

Cette annonce concerne SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft et Amazon Web Services (AWS), mais n'inclut pas Anthropic, en conflit avec le Pentagone au sujet des mesures de contrôle régissant l'utilisation par l'armée de ses outils.

* ATLASSIAN TEAM.O - L'éditeur de logiciels d'entreprise a revu jeudi à la hausse ses prévisions annuelles, faisant bondir sont action de 24,4% en avant-Bourse et celles de ses concurrents SALESFORCE CRM.N et SERVICENOW NOW.N dans son sillage.

* META META.O a émis des obligations pour un montant de 25 milliards de dollars, réparties en six tranches, selon un document réglementaire publié jeudi, alors que le géant des réseaux sociaux intensifie ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

* REDDIT RDDT.N a anticipé jeudi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations des analystes, misant sur ses outils basés sur l'IA pour stimuler la publicité sur la plateforme.

L'action grimpe de 15% en avant-Bourse.

* ROBLOX RBLX.N a revu à la baisse jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, laissant entendre que les mesures de sécurité mises en place pour protéger les mineurs pourraient freiner la croissance du nombre d'utilisateurs et des dépenses sur sa célèbre plateforme de jeux vidéo.

L'action plonge de 21% en avant-Bourse.

* RIVIAN RIVN.O - Le constructeur de véhicules électriques a publié jeudi ses résultats trimestriels et annoncé qu'il allait obtenir un prêt de 4,5 milliards de dollars (3,83 milliards d'euros) du département américain de l'Énergie, environ 2 milliards de moins que le montant initialement approuvé, pour construire son usine en Géorgie.

L'action perd 4,3% en avant Bourse.

* AMGEN AMGN.O a fait état jeudi d'une hausse de 4% de ses ventes de produits au premier trimestre, grâce à la demande de médicaments contre le cholestérol et les maladies rares, et a également indiqué qu'il poursuivait un vaste programme de développement pour le MariTide, un médicament expérimental destiné à la perte de poids.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)