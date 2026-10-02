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Wall Street ouvre en hausse, le rapport sur l'emploi laisse entrevoir un maintien des taux
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:52

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La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, le rapport sur l'emploi américain moins bon que prévu ayant renforcé les perspectives d'un maintien des taux par la Réserve fédérale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 334,38 points, soit 0,66%, à 51.260,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,88% à 7.733,64 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,26%, soit 339,34 points, à 27.210,93 points.

Le très suivi rapport sur l'emploi américain publié vendredi fait état de 29.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 90.000 emplois et après 133.000 en août (révisé de 133.000).

"Ces chiffres de l’emploi inférieurs aux prévisions, révision comprise, constituent une bonne nouvelle pour les actions, aussi étrange que cela puisse paraître", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Une série de données mettant en évidence une activité économique résiliente et une hausse des prix plus modérée que prévu, associées aux déclarations d’au moins deux hauts responsables politiques s’opposant à une nouvelle hausse des taux, conduisent les investisseurs à anticiper un maintien des taux.

Selon les données LSEG, les marchés misent à 80% sur la probabilité d'un statu quo de la Fed sur les taux lors de sa prochaine réunion, fin octobre.

Aux valeurs, Nike NKE.N chute de 6,1% au lendemain de l'annonce d'un plan visant à supprimer davantage d'emplois et à réorganiser ses divisions commerciales à l'échelle mondiale, et dit prévoir une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel.

Tesla TSLA.O progresse de 4,4%, le constructeur automobile ayant dépassé les prévisions de livraisons au troisième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45O0FP

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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S&P 500 INDEX
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TESLA
370,5900 USD NASDAQ +4,65%
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