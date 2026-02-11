Wall Street ouvre en hausse, le rapport sur l'emploi bien meilleur que prévu

La Bourse de New York a ouvert mercredi en hausse après l'annonce de créations d'emplois aux États-Unis bien plus fortes que prévu en janvier, ce qui a réduit les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 0,37% à 50.380,48 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,51% à 6.977,14 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,53% à 23.237,84 points.

Selon le rapport mensuel du département du Travail, publié avec retard en raison du récent "shutdown" aux États-Unis, les créations d'emplois non agricoles ont augmenté de 130.000 le mois dernier, contre une estimation de 70.000 selon les économistes interrogés par Reuters.

Le taux de chômage s'est établi à 4,3%, alors qu'il était attendu à 4,4%.

Alors que le ralentissement inattendu des ventes au détail en décembre avait alimenté mardi les attentes d'une baisse des taux de la Fed, le rapport sur l'emploi a eu l'effet inverse.

"Les marchés voient cela d'un oeil favorable car la situation sous-jacente de l'emploi semble plus solide que prévu et, surtout, peut-être un peu plus solide que ce qui a été récemment évalué et caractérisé par le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC)", souligne Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

Le rapport sur l'inflation attendu vendredi pourrait modifier davantage les anticipations concernant l'évolution des taux.

Les résultats d'entreprises restent par ailleurs au centre de l'attention des investisseurs.

Aux valeurs, Mattel plonge de 26,99%, les prévisions de bénéfice annuel du fabricant de Barbie publiées la veille ayant déçu les investisseurs.

La société de VTC Lyft LYFT.O chute de 13,35% en raison de prévisions de bénéfices trimestriels et d'un volume annuel de courses inférieurs aux attentes de Wall Street.

Moderna perd également 10,47% après avoir indiqué mardi que la FDA n'examinera pas la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée par le groupe pharmaceutique pour son vaccin contre la grippe.

(Rédigé par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)